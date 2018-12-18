Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Популярная наука
547

Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Генетики предполагают, что женщины живут дольше мужчин из-за дополнительной копии гена, замедляющего старение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Aging Cell.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

По статистике, во всех странах мира средняя продолжительность жизни женщин стабильно выше, чем у мужчин — 73 года против 68 лет. Причиной традиционно считается то, что мужчины более склонны к риску, употреблению алкоголя, табака и наркотиков. Из-за этого они больше подвержены болезням сердца и сосудов.

Ученые предполагают, что женское долголетие объясняется не только социальными, но и генетическими факторами. Возможно, дело в устройстве и работе половых хромосом.

«Мужская» Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов. При этом женская X-хромосома критически важна для жизни и слабого, и сильного пола, и нарушения в работе ее генов обычно заканчиваются фатально. Эти особенности половых хромосом натолкнули ученых на мысль, что долголетие женщин может быть связано с «лишней» X-хромосомой.

Это предположение исследователи проверили на мышах, выращенных с разными наборами хромосом. Опыты показали, что продолжительность жизни мышей зависела по большей части не от пола животного, а от набора хромосом.

Таким образом, женское долголетие может быть обусловлено генетическими факторами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость