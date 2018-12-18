Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Генетики предполагают, что женщины живут дольше мужчин из-за дополнительной копии гена, замедляющего старение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Aging Cell.

По статистике, во всех странах мира средняя продолжительность жизни женщин стабильно выше, чем у мужчин — 73 года против 68 лет. Причиной традиционно считается то, что мужчины более склонны к риску, употреблению алкоголя, табака и наркотиков. Из-за этого они больше подвержены болезням сердца и сосудов.

Ученые предполагают, что женское долголетие объясняется не только социальными, но и генетическими факторами. Возможно, дело в устройстве и работе половых хромосом.

«Мужская» Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов. При этом женская X-хромосома критически важна для жизни и слабого, и сильного пола, и нарушения в работе ее генов обычно заканчиваются фатально. Эти особенности половых хромосом натолкнули ученых на мысль, что долголетие женщин может быть связано с «лишней» X-хромосомой.

Это предположение исследователи проверили на мышах, выращенных с разными наборами хромосом. Опыты показали, что продолжительность жизни мышей зависела по большей части не от пола животного, а от набора хромосом.

Таким образом, женское долголетие может быть обусловлено генетическими факторами.