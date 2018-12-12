Ученые выяснили, как рост влияет на секс

Люди, которые считают себя высокими, в среднем чаще довольны своей сексуальной жизнью, чем те, кто характеризует себя иначе. Британские ученые выяснили, что разница не слишком велика, но заметна, пишет «Московский комсомолец».

В большей степени эксперты ориентировались на то, насколько люди ощущают себя выше или ниже собственных друзей. Ученые пришли к выводу, что те, кто чувствовал себя высоким, оказывались довольны собственной сексуальной жизнью в 58% случаев. Те, кто оценивал свой рост как средний —довольны в 54%, а люди, считающие себя низкорослыми — в 50%. Специалисты не исключают, что разницу можно объяснить не ростом, а чувством уверенности в себе, подсознательным источником которого может быть ощущение себя высоким.

Два года назад специалисты Чепменского университета выяснили, что в среднем мужчины высокого роста могли похвастаться в два раза большим количеством сексуальных партнеров. Это следует из данных опросов, в которых участвовали 60 тысяч мужчин и женщин. Одну из предпосылок видели в том, что многие женщины выбирают сексуальных партнеров выше себя.

Помимо разницы в сексуальной жизни, рост может влиять на жизнь мужчины и в других сферах. Например, некоторые исследования показали, что высокие люди в среднем больше зарабатывают, даже если обладают тем же набором профессиональных качеств, что и невысокие.

Тем не менее, другое исследование показало, что невысоким людям чаще везет в другом — у них выше шансы прожить долгую жизнь. Вероятно, взаимосвязь между ростом и сердечно-сосудистым заболеваний можно проследить на генетическом уровне.

Однако во всех случаях специалисты отмечают, что речь идет именно о тенденции, а не об общем правиле. Невысокие люди вполне могут быть весьма успешными в любых сферах жизни, а высокие — прожить долгую жизнь.

Напомним, ранее ученые выяснили, в какое время лучше всего заниматься сексом.