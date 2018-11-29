Ученые показали в видеоролике процесс образования нового суперконтинента на Земле

Международная группа ученых показала, каким будет новый суперконтинент на Земле. Процесс его образования скоро начнется.

Суперконтинент в прошлом

Земная кора состоит из литосферных плит, которые движутся со скоростью несколько сантиметров в год. И каждые 400−600 млн лет континенты «собираются» в гигантский материк — суперконтинент.

В прошлом таким суперконтинентом была Пангея, которая раскололась на современные континенты 200−150 млн лет назад.

Сейчас все шесть материков Земли — Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия — находятся на этапе почти максимального разъединения.

Сближение

В дальнейшем начнутся обратные процессы сближения. Это будет происходить до того времени, пока через 200−250 млн лет материки не образуют новый суперконтинент.

Вопрос в том, как именно он будет формироваться и какой будет форма будущего единого материка.

Основные сценарии

Ученые в публикации Global and Planetary Change предложили четыре основных сценария формирования следующего суперконтинента: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.

Back To The Future: Four Possibilities For A Future Supercontinent Gathering - @sciencetrend

4 SEPTEMBER 2018. It is foreseeable that a new supercontinent will form sometime into the future.

PAPER: https://t.co/GqqVAsiMV3https://t.co/fbJGmPggwv #InternationalDayOfVolcanoes pic.twitter.com/krlhaMBUr5 — Jeannie Curtis (@VolcanoJeannie) 5 сентября 2018 г.

Амазия

Если все плиты продолжат дрейфовать на север, то в конце концов встретятся у Северного полюса. Они сгруппируются в Северном полушарии, а в Южном останутся только Антарктида и бескрайний океан.

Аурика

Атлантический и Тихий океаны могут закрыться. Но им на смену придет новый океанический бассейн, который проходит по линии раскола Западная Индия — Арктика. Австралия окажется в центре нового суперконтинента.

Пангея Ультима

Если Атлантический океан замедлит расширение, Европа, Америка и Африка соединятся в один континент под названием Пангея Ультима. Со всех сторон он будет омываться Тихим океаном.

Новопангея

Если Атлантический океан продолжит расширяться, как он делает это сейчас, а Тихий океан — закрываться, то придет время, когда Америка столкнется с дрейфующей на север Антарктидой. К ним присоединятся Африка и Евразия. Австралия окажется зажатой посредине, пишет mail.ru.

Пока что Новопангея — наиболее вероятный вариант для нового суперконтинента. Остальные сценарии возможны, если в силу вступят новые процессы, отмечают ученые.

Сейчас сближаются острова

Ранее сообщалось, что из-за мощного землетрясения стали сближаться острова в Новой Зеландии, а один из городов стал тонуть. Сейчас эти показатели не столь большие, но за последний год расстояние между Северным и Южным островами уменьшилось на 35 сантиметров, тогда как город Нельсон погрузился под воду на 35 мм. На этом процесс не остановился.

Пока расстояние между двумя крайними точками островов составляют больше 50 км, пишет «Популярная механика».

Угрозы

Между тем, международная группа исследователей проанализировала причины, которые угрожают цивилизации на Земле. Ученые рассматривали только естественные факторы — техногенные катастрофы (ядерная война, к примеру) отложили на время «в сторону».

Земля из космоса. nasa.gov

Итак, для цивилизации представляют опасность: мощные магнитные бури, астероиды, извержения супервулканов, голод.