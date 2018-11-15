В горах Алтая нашли редчайшее губоногое животное

В Алтайском крае в Тигирекском заповеднике обнаружили представителей редчайшего вида беспозвоночных — губоногой многоножки. До этого единственный экземпляр животного хранился в зоологическом музее МГУ. Родственники этой многоножки встречаются в Японии.

Хранящийся в МГУ экземпляр был найден еще дореволюционным почвенным зоологом Головачом на Телецком озере. И до настоящего времени таких многоножек больше не находили. Поэтому ученые не могли быть уверены, что странное животное, представленное единственным экземпляром — действительно особый вид живых существ.

Теперь же в Тигирекском заповеднике в почве на глубине 20−40 см нашли несколько новых экземпляров длиной тела в 4−6 мм.

Помощь волонтеров

Найти представителей нового вида помогли волонтеры, которые поехали в Тигирек, чтобы помочь в проведении почвенно-зоологических исследований старшему научному сотруднику заповедника Татьяне Круговой.

Волонтеры приехали из разных регионов страны — из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Работа была непростая и очень кропотливая: пробу почвы размером 50×50 см выкладывали на клеенку послойно — сначала подстилку, затем слой почвы с глубины 0−10 см, потом — 10−20 см и так далее, до 50 см.

Все семеро участников работы сидели вокруг клеенки и пропускали между пальцами почву, отбирая все живое. Просмотренную почву засыпали обратно в получившуюся яму, поэтому уже на следующую весну места отбора проб не отличались от окружающего пространства.

Всего за неделю работы разобрали 25 проб, нашли 8 видов двупарноногих и 9 губоногих многоножек. Новый вид беспозвоночных назвали Shikokuobius altaicus.

Напомним, что ранее стало известно о находке в алтайском озере нового вида бактерий, которые умеют запасать энергию из света.