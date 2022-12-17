Впервые патент на способ раскопки древних курганов получили алтайские археологи

В Алтайском государственном университете археологии получили патент на изобретение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Изобретением стал способ раскопок древних и средневековых курганов. С его помощью удастся не пропустить важных находок и восстановить прежний ландшафтный вид археологических объектов.

Как сообщают в университете разработали алгоритм раскопок древних и средневековых курганов с земляными насыпями без применения землеройной техники, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Вадим Горбунов и заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин.

Началом для разработки стала большая научная программа, которая выполнялась исследователями на территории Приобского плато (равнина в пределах Алтайского края и Новосибирской области).

Специалистам удалось изучить целый ряд крупных земляных курганов, доходящих до 30 м в диаметре и высотой более 1 м.

Археологи АлтГУ на раскопках Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т

Несмотря на отсутствие больших ресурсов, раскопки велись в ручную. Использовались лопаты, носилки и мелкие инструменты, такие как совочки и кисточки.

Новый способ раскопок, по словам Алексея Тишкина, позволяет не только сэкономить время и уменьшить стоимость работ, также он помогает детально фиксировать важные объекты археологии и находки, которые могли быть повреждены при использовании техники.

Такая разработка алтайских ученых заключается в реализации определенного алгоритма действий. От разбивки раскопа и планирования мест для укладки грунта до восстановления его первоначального вида. Свою эффективность способ уже показал на Приобском плато.

Уникальный материал, который был получен археологами позволит по-новому взглянуть на историю этой территории.

Тишкин отмечает, что опыт получения патента был своего рода экспериментальным. Он также надеется, что этот пример позволит и другим гуманитариям подумать о патентовании своих наработок.

Ранее стало известно, что на территории известного заповедника появится новый археологический парк на Алтае.