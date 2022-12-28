Дети мобилизованных не получили подарки в Алтайском крае

В Тальменке 28 декабря прошла новогодняя елка, на которой дети мобилизованных остались без подарков, пишет Barnaul 22.

«Вчера в Тальменке была елка для семей инвалидов, малообеспеченных и детей мобилизованных, но почему-то из положенных подарков ни одна семья не получила», — рассказала женщина.

Она обратилась в Комплексный центр соцобслуживания населения по Тальменке. Там ответили, что на 269 детей администрация выделила 20 подарков.

Но, когда звонили в горячую линию 122 (горячая линия по мобилизации в РФ — Прим. ред.), там ответили, что все дети из семей мобилизованных получат подарки по месту жительства и прописки.

«Хотелось бы знать почему так, поступают по отношению к детям, на эти цели выделяются краевые деньги»", — говорится в публикации.

Ранее алтайский омбудсмен рассказал о поиске пропавших без вести на СВО, ошибках мобилизации и беде сельских школ.