«Причинить добро порой очень сложно». Министр соцзащиты рассказала о мерах поддержки в Алтайском крае и пожаловалась на большое количество проверок

В АКЗС 14 декабря прошел правительственный час. На нем министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина выступила с докладом о работе, а также ответила на вопросы депутатов.

Выплаты получает треть населения края

Наталья Оськина начала свой доклад со статистики по предоставлению соцподдержки. По ее словам, в Алтайском крае есть 82 социальные выплаты, которые получают 658 тыс. человек — это практически треть населения региона. В 2022 году из бюджета на эти выплаты потратили 27 млрд рублей, причем доля краевых средств составила меньше половины: 15,7 млрд поступили из федерального бюджета и 11,3 млрд — из бюджета Алтайского края.

Говоря о положении дел в отрасли, она отметила, что штатная численность работников в системе соцзащиты составляет около 9 тыс. человек. Штат укомплектован на 94%, при этом есть потребность в узких специалистах — юристах, психологах, медицинских работниках. Средняя зарплата у специалистов составляет от 27 до 29 тыс. рублей, у социальных работников — 34 тыс. рублей.

Кадр из презентации. Скриншот онлайн трансляции.

Как помогают беженцам и мобилизованным

Депутаты АКЗС спросили министра об оказании поддержки участникам СВО и их семьям. По словам Оськиной, эта работа строится по нескольким направлениям и включает организацию выплат мобилизованным, контрактникам, раненым, а также помощь семьям погибших (это выплаты плюс комплексные меры поддержки). Всего из бюджета на эти цели власти потратили 1,1 млрд рублей. Кроме того, в Алтайском крае работают бригады специалистов для индивидуальной работы с семьями мобилизованных.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

«Они выходят в семьи, выясняют, в какой помощи нуждается каждая конкретная семья, и помогают с привлечением всех доступных ресурсов.» — заявила Оськина.

Также глава минсоцзащиты края сообщила количество беженцев, приехавших в Алтайский край. По ее словам, в регион приехали 277 человек. При этом только 206 человек остались в Алтайском крае, а четверть из них — 71 человек — предпочли вернуться к себе домой. Еще 9 человек прибыли из Херсонской области, ожидается, что приедут еще 17. Всем прибывшим оказывают помощь в оформлении необходимых документов и получении положенных мер соцподдержки.

Мужчина с чемоданом. CC0

Компенсации за «коммуналку»

Министр затронула вопрос о мерах поддержки для населения, которые связаны с ростом тарифов на услуги ЖКХ. Они выросли с 1 декабря по всей стране.

Оськина рассказала, что меры поддержки по оплате ЖКУ гарантируются всем гражданам, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, а также всем льготным категориям граждан. Для жителей Алтайского края сейчас доступны:

субсидия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг , которая выплачивается малоимущим гражданам);

которая выплачивается малоимущим гражданам); компенсация из регионального бюджета — назначается льготникам);

компенсация из местного бюджета , которая не зависит от льготного статуса , а устанавливается , если в муниципалитете существенно выросли тарифы.

В 2022 году субсидию получили 81 тыс. малоимущих граждан и семей на общую сумму 1,5 млрд рублей, компенсацию из краевого бюджета — 226 тыс. льготников на сумму около 2 млрд, муниципальную компенсацию — 130 тыс. человек на 139 млн рублей.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

«Все три меры не исключают друг друга, то есть один человек может при наличии правовых оснований получать и субсидию, и обе компенсации. Если увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, то автоматически увеличиваются субсидии и компенсации. Получателям не нужно об этом беспокоиться. Например, по субсидиям перерасчет уже сделан с 1 декабря, а получатели компенсаций увидят увеличение в январе после оплаты квитанций за декабрь» — заявила Оськина.

Единое пособие и другие выплаты

Наталья Оськина ответила на вопросы парламентариев об выплате нового универсального пособия, охватывающего и беременных, и родителей. Ранее на altapress.ru выходил подробный материал, посвященный этому нововведению.

Также министр отметила ряд особенностей системы социальной защиты Алтайского края. Так, в крае — самые большие в Сибири выплаты на подготовку к школе детей из многодетных семей. Алтайский край в числе трех регионов России сохранил ежемесячную денежную выплату за ветеранами труда Алтайского края, покинувшими пределы субъекта РФ. Кроме того, 95% мер социальной поддержки в регионе выплачиваются централизовано, шесть социальных выплат предоставляются в беззаявительном порядке.

Документы , бумаги. Jeshu John

«Мы вообще-то — для людей»

Наталья Оськина затронула такой аспект работы ведомства, как проверки со стороны других госструктур. По ее словам, работу краевого минсоцзащиты контролируют 22 различные организации, а ежегодный документооборот министерства составляет 50 тыс. документов. За 9 месяцев 2022 года ведомство проверили 478 раз — это 53 проверки в месяц. При этом, заявила Оськина, в штате ведомства нет специальных сотрудников, которые занимались бы исключительно ответом на запросы — выполнять это приходится тем, кто работает с населением.

«Это то, что нам приходится отрабатывать. А мы вообще-то — для людей. Не для того, чтобы работать с бумагами, а с людьми.» — посетовала министр.

Документы , бумаги. СС0

По словам руководителя краевого минсоцзащиты, количество проверок резко выросло после того, как на проверки бизнеса ввели ограничения.

«После того, как были введены смягчающие условия для бизнеса, мы ощутили на себе всю мощь контрольно-надзорных органов. Это беспрецедентное давление — сотрудники постоянно дают пояснения, их допрашивают, их вызывают давать показания.» — подчеркнула Оськина.

Проблемы в социальной сфере

Министр отметила проблемы, которые продолжают оставаться в крае — прежде всего, это демографический кризис. Также важной остается проблема пожаров.

«Нередко в пожарах гибнут дети и целые семьи. На рождественских чтениях я поднимала вопрос о том, что иногда причинить добро даже очень сложно. Мы устанавливаем пожарные извещатели — их скручивают, вытаскивают батарейки или вообще отказываются от их установки» — заявила Оськина.

Пожарный извещатель. 22.mchs.gov.ru

Среди прочих проблем министр отметила отказ взрослых детей от престарелых родителей, безопасность детей в семьях, отказ инвалидов от программ реабилитации и абилитации. Также министр напомнила, что скоро предстоит заниматься реабилитацией и абилитацией ветеранов боевых действий, которые будут возвращаться из зоны СВО.

По окончании выступления парламентарии задали министру дополнительные вопросы. Так, Людмила Суслова (СРЗП) спросила о социальном обслуживании пожилых, Надежда Дрюпина — о частных приютах для престарелых и инвалидов. Александр Лазарев (ЕР) предложил организовать социальные маршруты для пенсионеров, Владимир Семенов (ЛДПР) поинтересовался состоянием ведомственного транспорта. Евгения Боровикова (СРЗП) и Людмила Клюшникова (КПРФ) задали вопросы о выплатах для мобилизованных, Андрей Чернобай (КПРФ) — об оформлении компенсации за ЖКУ.

Александр Романенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Завершая правительственный час, спикер АКЗС Александр Романенко отметил, что минсоцзащиты стало единственным министерством, в чей адрес от депутатов были только слова похвалы, и «ни слова критики».