Минтруд России признал проблему, из-за которой многие российские семьи остаются без положенных пособий и выплат

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней. В полном объёме система начала работать в 2019 году. Оператором и разработчиком этой информационной системы является Пенсионный фонд России. Благодаря этой системе, человек получает всю информацию о своих правах на социальные выплаты, а власти всех уровней — унифицированную информацию о получателях мер социальной защиты в электронном виде.
Сообщения об ошибках в системе ЕГИССО носили массовый характер, особенно для получателей пособий из отдаленных деревень. В региональном отделении ПФР заявляли, что это проиcходит из-за некорректной загрузки данных о мерах социальной поддержки — происходило задвоение выплат. Обращающиеся отмечали, что вопрос решался, выполнялся перерасчет, но ошибка повторялась неоднократно.
Комментарий Минтруда по проблеме некорректных данных в ЕГИССО последовал в ответ на запрос, который направил депутат Госдумы от СРЗП Александр Терентьев.
В федеральном ведомстве признали проблему, и заявили, что большая часть случаев пришлась на первые числа мая, когда был поток обращений в связи с началом действия указа президента РФ № 175. По этому указу, семьям с невысоким доходом установлена ежемесячная выплата на ребенка от 8 до 17 лет.
«По результатам выявления некорректного отражения сведений в ЕГИССО проводилась работа по устранению подобных фактов», — говорится в ответе Минтруда.
Для того, чтоб информация о назначенных региональных мерах поддержки не задваивалась, задействовали чиновники Минтруда задействовали как федеральные, так и региональные власти.
На вопрос, из-за чего происходит такая ситуация, в ведомстве ответили, что данные вносятся в систему органами социальной защиты, которые и предоставляют эти меры поддержки.
«Качество указанных сведений в ЕГИССО напрямую зависит от корректности и дисциплины вносимой поставщиками информации», — констатирует Минтруд.
Ранее в России приняли закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка.
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