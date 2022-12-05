Минтруд России признал проблему, из-за которой многие российские семьи остаются без положенных пособий и выплат

В Министерстве труда и социального развития признали проблему, связанную с некорректными данными в системе ЕГИССО, из-за которой некоторые семьи оставались без положенных им социальных выплат и назвали виновных в этой ситуации.

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней. В полном объёме система начала работать в 2019 году. Оператором и разработчиком этой информационной системы является Пенсионный фонд России. Благодаря этой системе, человек получает всю информацию о своих правах на социальные выплаты, а власти всех уровней — унифицированную информацию о получателях мер социальной защиты в электронном виде.

Сообщения об ошибках в системе ЕГИССО носили массовый характер, особенно для получателей пособий из отдаленных деревень. В региональном отделении ПФР заявляли, что это проиcходит из-за некорректной загрузки данных о мерах социальной поддержки — происходило задвоение выплат. Обращающиеся отмечали, что вопрос решался, выполнялся перерасчет, но ошибка повторялась неоднократно.

Деньги , рубли. CC0

Комментарий Минтруда по проблеме некорректных данных в ЕГИССО последовал в ответ на запрос, который направил депутат Госдумы от СРЗП Александр Терентьев.

В федеральном ведомстве признали проблему, и заявили, что большая часть случаев пришлась на первые числа мая, когда был поток обращений в связи с началом действия указа президента РФ № 175. По этому указу, семьям с невысоким доходом установлена ежемесячная выплата на ребенка от 8 до 17 лет.

«По результатам выявления некорректного отражения сведений в ЕГИССО проводилась работа по устранению подобных фактов», — говорится в ответе Минтруда.

Для того, чтоб информация о назначенных региональных мерах поддержки не задваивалась, задействовали чиновники Минтруда задействовали как федеральные, так и региональные власти.

На вопрос, из-за чего происходит такая ситуация, в ведомстве ответили, что данные вносятся в систему органами социальной защиты, которые и предоставляют эти меры поддержки.

«Качество указанных сведений в ЕГИССО напрямую зависит от корректности и дисциплины вносимой поставщиками информации», — констатирует Минтруд.

Деньги. Монеты. CC0

Ранее в России приняли закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка.