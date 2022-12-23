23 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Новый год

Гирлянды вызывают повышенную нервозность, уверены эксперты

Мигающий свет гирлянд вызывает повышенную нервозность, считают эксперты.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Они негативно влияют на людей с фотосенситивной эпилепсией и тех, кто страдает мигренями, заявил профессор кафедры неврологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Андрей Петрухин. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Петрухина, гирлянды также вредят людям с депрессией и душевными расстройствами.

Для глаз нежелателен синий цвет. Он опасен для сетчатки, а вспышки в темноте вредят пациентам с закрытоугольной глаукомой.

Нервозность они могут спровоцировать и у здоровых людей, говорит оцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей ФМБА Ирина Лещенко.

Также не следует пренебрегать пожарной безопасностью и оставлять гирлянды включенными на ночь.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость