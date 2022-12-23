Гирлянды вызывают повышенную нервозность, уверены эксперты

Они негативно влияют на людей с фотосенситивной эпилепсией и тех, кто страдает мигренями, заявил профессор кафедры неврологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Андрей Петрухин. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Петрухина, гирлянды также вредят людям с депрессией и душевными расстройствами.

Для глаз нежелателен синий цвет. Он опасен для сетчатки, а вспышки в темноте вредят пациентам с закрытоугольной глаукомой.

Нервозность они могут спровоцировать и у здоровых людей, говорит оцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей ФМБА Ирина Лещенко.

Также не следует пренебрегать пожарной безопасностью и оставлять гирлянды включенными на ночь.