Играть в азартные игры, гадать на суженого и работать: что можно и нельзя делать на Святки

Рождественские Святки — это двенадцатидневный период, который начинается на Рождество и завершается 19 января на Крещение Господня. Во время Святок наши предки проводили разные обряды, соблюдали традиции и верили приметам. Помимо народных гуляний и гаданий, в Рождественские Святки существуют некоторые запреты. К примеру, в этот период не рекомендуют работать и думать о плохом.
Славяне всегда отмечали рождественские святки, а после Крещения Руси языческая культура и христианская смешались. Из-за этого в период Святок и гадали, и колядовали, и молились, и ходили в храм.
Рождественские Святки делятся на три праздника — Рождество, Старый Новый год и Крещение Господне, которые выпадают на период с 7 по 19 января. Все празднования затягивались на несколько дней и каждый из них сопровождался особенными традициями и обрядами.
К примеру, одной из обязательных традиций было собираться всей семьей по вечерам и рассказывать сказки. Днем молодежь каталась на санях и на санках с гор. После Святок наступала пора сватовства. Последние дни Святок посвящали подготовке к празднику Крещения Господня.
Во время Рождественский Святок нужно ходить в гости к родным и близким, поздравить их с праздниками, которые выпадают на период Святок. Окружающих людей нужно поблагодарить за доброту и поддержку, пожелать им мира, добра и процветания. Главное, чтобы это было искренне. Считается, что если подарить близким подарки, то в доме будет достаток.
В Святки нужно собраться семьей за праздничным столом, пожелать домочадцам здоровья. Рождественский пост завершился, поэтому можно есть мясо и выпить немного алкоголя, хотя увлекаться этим не советуют.
Верующие в этот период посещают храм и читают молитвы дома. Принято гадать на Святки и проводить разные ритуалы. Этим с давних времен любят заниматься незамужние девушки, которые хотят узнать свое будущее — судьбу, имя суженного, финансовое благополучие. Однако церковь такие дела не одобряет.
Стоит отгонять негативные мысли. Существует мнение, что во время Святок нельзя ни с кем ругаться, оскорблять, злиться и ругаться матом. Весь этот негатив может напрямую отразиться на здоровье.
Согласно народному поверью, во время Святок женщинам, особенно незамужним, нельзя играть в азартные игры. Считается, что если представительница слабого пола нарушит этот запрет, то она обречет себя на одинокую жизнь, потому что никто не захочет на ней жениться.
Не отказывайте в помощи людям. Старайтесь во период Рождественских Святок оставлять без внимания просьбы детей, бедных и больных людей.
Любителям охоты во время Святок рекомендуют отказаться от своего увлечения. Народная примета гласит, что если в Святые дни охотник нарушит запрет, то в лесу его будет поджидать несчастье.
В народе существовало поверье, что в Святки нельзя работать, люди устраивали развлечения. С давних времен тяжелый труд в этот период не поощрялся. Предки считали, что нужно работать только половину дня, а оставшееся время желательно потратить на поход в церковь или на веселье.
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