Играть в азартные игры, гадать на суженого и работать: что можно и нельзя делать на Святки

01 Что такое Святки и какие традиции связывают с эти периодом?

Славяне всегда отмечали рождественские святки, а после Крещения Руси языческая культура и христианская смешались. Из-за этого в период Святок и гадали, и колядовали, и молились, и ходили в храм.

Рождественские Святки делятся на три праздника — Рождество, Старый Новый год и Крещение Господне, которые выпадают на период с 7 по 19 января. Все празднования затягивались на несколько дней и каждый из них сопровождался особенными традициями и обрядами.

К примеру, одной из обязательных традиций было собираться всей семьей по вечерам и рассказывать сказки. Днем молодежь каталась на санях и на санках с гор. После Святок наступала пора сватовства. Последние дни Святок посвящали подготовке к празднику Крещения Господня.