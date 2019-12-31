Поздравление от первого лица: каким будет новогоднее обращение Путина 2020

Новогоднее обращение президента — неотъемлемая часть главного зимнего праздника в России. Первыми в нашей стране речь главы государства слышат и видят жители Дальнего Востока. О чем скажет Владимир Путин в самый канун Нового года, пока что можно лишь предполагать. Но в то же время, некоторые аспекты грядущего выступления президента уже возможно спрогнозировать.

Классическая схема, по которой строится новогодний монолог главы государства, такова:

президент подводит итоги года;

рассказывает о достижениях государства в различных сферах — от экономики до науки и спорта;

кратко знакомит граждан с предстоящими реформами;

и в заключение поздравляет народ с Новым годом.

Вероятно, что в этот раз Владимир Путин затронет в своей речи то, как в стране проходит пенсионная реформа, расскажет о грядущем 75-летии Великой Победы, обратится к вопросу природных катаклизмов, произошедших в РФ в этом году, а также затронет вопрос о предстоящих изменениях в государстве.

Скорее всего, не обойдет Владимир Путин стороной и проблему международных отношений. В прошлом новогоднем обращении президент высказался об этом косвенно, заявив, что у России «помощников никогда не было и не будет, и поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой».

Новогоднее обращение Владимира Путина. Пресс-служба Кремля.

Чего ждут россияне от обращения Путина

Опросы показывают, что граждане РФ надеются услышать в новогоднем телеобращении главы государства добрые, искренние пожелания и поздравления, а также слова об улучшении жизни в целом.

Также россияне надеются из уст первого лица узнать о повышении уровня жизни, прекращении роста цен, снижении тарифов, внимании государства к проблемам здравоохранения, образования и жилья.

Сколько людей будут смотреть обращение президента

По имеющимся данным, в прошлом году обращение Владимира Путина видели 73% граждан. В этом году, как ожидается, новогоднее поздравление главы государства увидят 72% россиян.