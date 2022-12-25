Традиции на Католическое Рождество
На Католическое Рождество принято посещать церковь. В церквях служат несколько литургий.
Кроме того, 25 декабря следует украсить дом, позвать родственников и друзей в гости. На праздничный стол, как правило, ставят индейку.
Обязательно нужно подать милостыню нуждающимся. По поверью, это сулит достаток и здоровье.
Что категорически запрещено на Рождество
На Католическое Рождество категорически запрещен физический труд.
Не рекомендуется 25 декабря надевать черную одежду, охотиться и экономить на праздничном ужине.
Приметы на Католическое Рождество
- На улице пасмурно 25 декабря — к теплому Новому году.
- Утро пасмурное — к ранней весне.
- Воробьи собирают пух в гнезда 25 декабря — жди морозов.
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