Католическое Рождество празднуют 25 декабря. Рассказываем, что обязательно нужно сделать в праздник.

Традиции на Католическое Рождество

На Католическое Рождество принято посещать церковь. В церквях служат несколько литургий.

Кроме того, 25 декабря следует украсить дом, позвать родственников и друзей в гости. На праздничный стол, как правило, ставят индейку.

Обязательно нужно подать милостыню нуждающимся. По поверью, это сулит достаток и здоровье.

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Что категорически запрещено на Рождество

На Католическое Рождество категорически запрещен физический труд.

Не рекомендуется 25 декабря надевать черную одежду, охотиться и экономить на праздничном ужине.

Приметы на Католическое Рождество