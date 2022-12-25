25 декабря
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Католическое Рождество. Что обязательно нужно сделать — традиции

Католическое Рождество празднуют 25 декабря. Рассказываем, что обязательно нужно сделать в праздник.

Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0

Традиции на Католическое Рождество

На Католическое Рождество принято посещать церковь. В церквях служат несколько литургий.

Кроме того, 25 декабря следует украсить дом, позвать родственников и друзей в гости. На праздничный стол, как правило, ставят индейку.

Обязательно нужно подать милостыню нуждающимся. По поверью, это сулит достаток и здоровье.

Распродажа. Рождество
Распродажа. Рождество
СС0

Что категорически запрещено на Рождество

На Католическое Рождество категорически запрещен физический труд.

Не рекомендуется 25 декабря надевать черную одежду, охотиться и экономить на праздничном ужине.

Приметы на Католическое Рождество

  • На улице пасмурно 25 декабря — к теплому Новому году.
  • Утро пасмурное — к ранней весне.
  • Воробьи собирают пух в гнезда 25 декабря — жди морозов.

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