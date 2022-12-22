Кому и почему вредно детское шампанское, рассказал врач

По словам Османова, детям старше пяти лет стоит пить не более одного бокала в год.
«Детское шампанское — это псевдодетский продукт, в котором многие родители, к сожалению, не видят вреда», — сказал эксперт.
Османов утверждает, что от одного бокала детского шампанского не будет вреда. Но целая бутылка или употребление напитка в течение всех праздников противопоказаны.
Педиатр объяснил, что детское шампанское — это газированная вода с большим количеством сахара, лимонной кислоты, консервантов и искусственных красителей. С углекислым газом он быстро всасывается и повышает уровень глюкозы.
Газ и лимонная кислота раздражают слизистую оболочку ЖКТ. Красители и консерванты могут провоцировать аллергию.
Лучше, рекомендует Османов, заменить детское шампанское домашним лимонадов, компотом или натуральном соком с водой.
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