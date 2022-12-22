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Новый год

Кому и почему вредно детское шампанское, рассказал врач

Детское шампанское не следует пить детям до пяти лет, заявил главный педиатр Депздрава Москвы Исмаил Османов. Об этом пишет РИА Новости.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

По словам Османова, детям старше пяти лет стоит пить не более одного бокала в год.

«Детское шампанское — это псевдодетский продукт, в котором многие родители, к сожалению, не видят вреда», — сказал эксперт.

Османов утверждает, что от одного бокала детского шампанского не будет вреда. Но целая бутылка или употребление напитка в течение всех праздников противопоказаны.

Педиатр объяснил, что детское шампанское — это газированная вода с большим количеством сахара, лимонной кислоты, консервантов и искусственных красителей. С углекислым газом он быстро всасывается и повышает уровень глюкозы.

Газ и лимонная кислота раздражают слизистую оболочку ЖКТ. Красители и консерванты могут провоцировать аллергию.

Лучше, рекомендует Османов, заменить детское шампанское домашним лимонадов, компотом или натуральном соком с водой.

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