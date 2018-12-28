Куда сходить с детьми в Барнауле на длинных каникулах

10 дней каникул — это не повод сидеть дома, в Барнауле полно развлечений, которые точно понравятся детям.

Краткое содержание

Цирк и зоопарк

2 января в 12:00 в Барнаульском зоопарке пройдет новогодний праздник. Организаторы обещают веселье, танцы и песни. Для гостей приготовят горячий чай с печеньем. Будет угощение и для обитателей зоопарка.

3−5 января в Барнауле гостит Новосибирский цирк с праздничной программой. В программе: гигантские и карликовые пудели, черно-бурые и рыжие лисы, макака Мики, питон, кролик Колобок. Будет также жонглирование, диаболо, балебанс, иллюзионист, китайские тарелочки, эквилибр и клоун Андрюша.

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. vk.com/zoo 22

Спектакли

Все театры Барнаула приготовили новые праздничные спектакли, которые будут показывать все каникулы. В МТА идет «Удивительное путешествие кролика Эдварда», душещипательная сказка Кейт ДиКамилло. В театре драмы — классика — «12 месяцев». В театре кукол покажут «Морозко», а в музыкальном — красивую восточную сказку «Аладдин».

5−8 января театр кукол также представит сказку «Новогоднее путешествие Емели».

7 января в 14:00 и 17:00 в Барнауле пройдут гастроли Московского современного художественного театра, который представит спектакль «Остров Бармалея». Главный злодей Бармалей похитит доктора, но добрые звери не дадут в обиду своего любимого Айболита.

В Рождество московский продюсерский центр «Триумф» привезет сказку «Алиса в стране чудес 3D». Виртуальные декорации и высокотехнологичные 3D-очки делают вымышленную Страну Чудес реальной и осязаемой. Начало в 17:00.

Спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Анна Зайкова.

Концерты

Филармония готовит сразу два представления на каникулах. Хореографическую сказку «Конек-горбунок» на музыку Родиона Щедрина исполнит ансамбль русского танца «Огоньки». Показы будут идти до 7 января.

6 января в 18:00 здесь представят «Серебряное копытце» — один из самых лирических сказов Павла Бажова в исполнении инструментальная капеллы «КамерАнс» и ансамбля народной песни «Вечорки». «Аккомпанировать» музыкантам будет мастер песочной анимации Ирина Казанцева.

6 января, с 15:00 до 17:00 ТРЦ Galaxy пригласил детей на Рождественскую елку. В программе: анимация, бесплатный аквагрим, фотосессия с мини-пиги, и развлекательная шоу-программа с конкурсами.

В «Арене» работают сразу две интерактивные выставки — фестиваль роботов RoboStars, где детей ждут техношоу и игры в виртуальной реальности, и «Твой Космос», где можно потрогать инопланетянина и ощутить себя пилотом космического корабля.

Презентация губернаторского подарка для детей к Новому году-2018. Анна Зайкова

Выставки

В ГМИЛИКА открыта фотовыставка «Живая природа Алтая», где представлены лучшие работы международного конкурса.

В краеведческом музее на каникулах можно посмотреть ретроспективу новогодних открыток с начала ХХ века до современности. Коллекция помогает представить, как накрывали новогодний стол горожане 1970-х годов, какими игрушками наряжали елку, какими техническими средствами пользовались.

Там же работает выставка доисторических насекомых в янтаре — редкие янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле 40−50 миллионов лет назад.

Елочные игрушки. Олег Богданов

Планетарий

В планетарии на каникулах представят две программы: «Приключения Хрумки в лесу» — красочная сказка для самых маленьких о созвездиях зимнего ночного неба, «Новогодние космические приключения» расскажут о Бабе-Яге, которая заблудилась в Космосе.