В Молодежном театре поставили душераздирающий спектакль о любви, смерти и кроличьем сердце

Детский новогодний спектакль в Молодежном театре — вовсе не новогодний: здесь поставили сказку Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда», душераздирающую историю о любви и смерти. МТА заявил премьеру как «важную сказку для детей от 6 до 100 лет», и это правда: детей можно отвести и на что-нибудь попроще, но взрослым этот спектакль нужно посмотреть обязательно.

Главный герой истории — кролик Эдвард был подарен маленькой девочке Абилин ее бабушкой Пелегриной. Девочка очень любила его, наряжала и целовала его мягкие уши. Кролик же не любил никого, хотел, чтобы его перестали трогать руками, и отчаянно стремился в Париж. Отдельно он ненавидел свои усы, доставшиеся от какого-то животного. Усы, надо сказать, и правда мерзкие. Да, и весь Эдвард мерзкий в своем высокомерии.

Однажды Абилин и ее родители отправились в морское путешествие, и Эдвард упал за борт. Ему пришлось пролежать на дне океана несколько месяцев, проклиная Пелегрину, которая все это устроила, прежде чем пожилой рыбак Лоренс выловил его и принес своей жене Нелли. Старики очень любили кролика, хотя и нарядили его в женское платье, но потом приехала их дочь и отправила Эдвадра на свалку.

Спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Анна Зайкова.

Там кролик встретился с бездомным Моцартом и его псом Чарли, они тоже любили Эдварда, но и с ними пришлось расстаться. Потом в жизни игрушки появился мальчик Брайс и его сестра Сара, которая сначала сильно кашляла, а вскоре «совсем перестала дышать».

В конце Эдвард с разбитой головой попадет к кукольному мастеру, а после окажется на полке магазина. Но это будет уже совсем другой кролик. Он поймет, что у него есть сердце и оно живое. Эдвард не хочет говорить о любви, потому что это очень больно. Старая кукла утверждает, что за ним обязательно кто-то придет, нужно только раскрыть свое сердце. И однажды это случается.

Специально для этой сказки Александр Секачев сделал мульпликационный видеоряд, ан фоне которого происходят все события, актеры играют на авансцене и «за кадром» — в театре теней. Бутафоры сделали и игрушечные копии главных героев, а москвичка Ольга Анищенко написала стихи для трогательных песен. Так что сценического волшебства в спектакле предостаточно, такого, что можно смотреть, открыв рот.

Спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Анна Зайкова.

Особенной похвалы достоин Андрей Потереба, который одним лицом играет статичную фарфоровую куклу и которого полтора часа таскают по сцене, одевают и раздевают, заворачивают в сети, запихивают в шкаф и в бочку.

Зрители выходили с премьеры как один с мокрыми щеками и опухшими носами. Вопрос лишь в том, какая именно из встреч кролика Эдварда с людьми найдет в душе отклик. Возможно, реветь в три ручья, кто-то начнет в самом начале.

В сказке нет новогодней мишуры, непонятно даже, в чем тут магия, — может быть, бабушка Пелегрина просто бабушка, а не волшебница. Но все же чудо произойдет — несмотря на страдания и потери кроличье сердце откроется для истинной любви. «Удивительное путешествие» — это простая история, которая вытащит всю душу, переберет по ниточкам и положит обратно совершенно в другом виде.

Расписание спектакля на новогодних каникулах смотрите в календаре Афиши.