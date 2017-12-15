Куда сходить в Барнауле, чтобы поднять праздничное настроение в Новый год-2018

Новогодняя Ыч-выставка

В галерее "Республика ИЗО" 16 и 17 декабря с 16:00 будет работать первая новогодняя выставка-ярмарка игрушек от поклонников Ычмухризма. Для это течения в барнаульском искусстве характерно совершенно детское и непосредственное восприятие реальности и такие же произведения.

Здесь можно посмотреть новые рисунки, посвящённые герою Ычмухрю, и приобрести себе новогодние (и не только) сувениры: новогодние украшения, магниты, игрушки, открытки. Вход бесплатный.

Шерстяные каникулы

С 16 декабря в художественном музее начинается работу самая теплая выставка зимы. В экспозиции — лучшие изделия из войлока: авторские валенки ручной работы, дизайнерские фабричные валенки, костюмы и аксессуары, игрушки и картины из войлока.

Выставка работает до середины января с 10:00 до 18:00. Цена билета: 5-30 рублей.

В ритме сказки

19 декабря в 18:00 АлтГУ приглашает барнаульцев на студенческий новогодний мюзикл "В ритме сказки. VOL.2.0" по мотивам сказки "Двенадцать месяцев". Вход свободный. Гостей ждут выступления от самых талантливых звезд с факультетов АлтГУ. "Целый мешок доброты и волшебства гарантируем!" - говорят организаторы.

В ожидании чуда

Праздничную выставку с музыкой и чудесами организуют 20 декабря в 17:00 в галерее "Бандероль". Барнаульские художники создали картины, посвященные необъяснимому волшебству новогодних праздников.

В галерее проведут мастер-класс по созданию тряпичного ангела (250 рублей). А в 19:00 здесь сыграет группа "Невесомость" (150 рублей). Весь вечер будет работать ярмарка авторских новогодних открыток, гостей ждут мандарины.

Любимый "Щелкунчик"

22 декабря в 18:30 в зале АлтГУ на пр. Социалистическом театральная мастерская "Homo Artisticus" представит, пожалуй, самую известную рождественскую сказку - "Щелкунчик".

"Взяться за любимую многими поколениями повесть Эрнеста Гофмана решила вся труппа в составе 40 человек, — говорит руководитель мастерской Кирилл Скобелин. — Артисты от 12 до 50 лет в течение нескольких месяцев шьют себе костюмы, делают декорации, тренируются в гриме, и все это для того, чтобы очередная премьера прозвучала громко".

Бал "12 месяцев"

В ГМИЛИКА 23 декабря в 16:00 пройдет волшебный новогодний бал "12 месяцев". Многим знакома эта старая сказка. Все знают, чем она закончилась. А вот что было потом? Организаторы предлагают побывать в гостях у падчерицы, увидеть смену времен года и потанцевать красивые несложные танцы.

На балу будет дресс-код. Гостей просят придти в костюмах, относящихся к какому-либо сезону года. Ледяная январская метель, цветущий май или дождливый октябрь — можно выбрать определенную гамму костюма или соответствующие аксессуары. Советуют выбирать платья 19 века или более ранних времен. Телефон для справок: +7 913 216 0012 Цена билета: 250 рублей.

Метелица-2017

Чтобы почувствовать настоящее зимнее настроение, лучше поехать в лес. 23 декабря в 9:00 на трассе здоровья стартует традиционный зимний чемпионат по многоборью со служебными собаками.

Соревноваться будут в нескольких дисциплинах: буксировка лыжника, каникросс, прыжки в длину, метание предмета в цель и прочее. Для детей организуют отдельные старты. Это отличный повод провести день всей семьей на свежем воздухе. Подробности здесь.

Елочный мастер-класс

23 декабря в 15:00 флорист Роза Жирнова предлагает провести два-три часа не только с настроением, но и с пользой, и создать новогоднюю композицию на праздничный стол из веток голландской ели со свечей.

Все материалы будет предоставлены: здесь есть множество видов хвои, шишки, стеклянные игрушки, мягкий хлопок, ароматная корица и сушеные апельсины — все то, что сделает венок невероятно уютным.

Конечно мастер-класс пройдет в душевной атмосфере с милыми беседами, праздничной музыкой, травяным чаем и домашними печеньями. Записаться можно позвонив по телефону +7 923 168 6882. Стоимость: 2000 рублей.