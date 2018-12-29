На улицах Барнаула появились светящаяся карета Золушки и Снежная королева

На подходах к главной городской елке по проспекту Социалистическому появились новые яркие элементы праздничной иллюминации. В одном тематическом стиле оформили виньетки и растяжки на улице Молодежной, на аллее установили световые композиции «Подарки» и «Елочные игрушки».
Любимыми местами для фотосессий у жителей города стали упряжка оленей, снеговики-музыканты, фигуры ангелов, а также новые впервые появившиеся в этом году карета Золушки и Снежная королева.
Напомним, ранее в Барнауле установили большой светодиодный корабль и семиметровую светящуюся маску. На Площади октября появился большой светодинамический фонтан.