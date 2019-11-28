Новый год-2020. Эксперт призвала не преподносить в качестве подарка милых крысят

Совершенно бесчеловечно и некультурно дарить крыс на новый год. Такое мнение высказала эксперт по этикету Элеонора Басманова информационному агентству «Москва».

Она пояснила, что дарить символ года в подарок очень глупо, ведь в прошлом году никто не дарил под бой курантов друг другу милых хрюшек.

Элеонора Басманова,

эксперт по этикету

Есть правила в этикете, которые категорически запрещают дарить животных, если отсутствует предварительная договоренность. Неважно, кто это — собаки, кошки, крысы, потому что животное — это живое существо, которое требует большой ответственности.

Напомним, по восточному календарю 2020 год — это год Белой Металлической Крысы. Согласно восточному гороскопу, следующий год будет удачным для самых честных людей.

Яркие черты родившихся в Год Крысы — упорство, стойкость, решительность, готовность бороться за справедливость.