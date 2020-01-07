Новогодние елки, собранные в Барнауле на утилизацию, отправят на корм лошадям

Общественная организация «Мусора.Больше.Нет, Барнаул» проводит акцию по утилизации новогодних елей.
«Собранные на всех площадках новогодние деревья отправят в конноспортивный клуб „Карина“ на корм лошадям и на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства плит MDF», — говорится в сообщении.
Сдать деревья для вторичного использования можно в гипермаркетах «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25 и Павловский тракт, 192а/1). Пункты приема будут работать у летних павильонов гипермаркета до 20 января.
Также с 8 по 20 января будут также открыты точки приема, организованные управляющими компаниями, по адресам:
- Павловский тракт, 203;
- улица Солнечная Поляна, 111;
- улица Энергетиков, 10;
- улица Сергея Ускова, 10;
- улица Взлетная, 91;
- улица Сиреневая, 28;
- улица Шумакова, 11;
- улица Энергетиков, 2;
- Павловский тракт, 305 г;
- улица Взлетная, 115;
- улица Взлетная, 117;
- улица Взлетная, 103;
- улица Сергея Ускова, 33;
- улица Взлетная, 36;
- улица Взлетная, 36а.
18 января пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам:
- площадь Октября (со стороны проспекта Калинина);
- сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (проспект Красноармейский, 51а);
- площадь Адмирала Кузнецова (улица Балтийская, 53);
- жилой комплекс «Времена года» (пересечение улиц Взлетной и Ускова);
- площадь Народная (улица Попова, 86);
- парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).
Инициативные барнаульцы, желающие организовать точки сбора во дворах, могут попросить свою управляющую компанию присоединиться к акции. Дополнительную информацию можно получить в группе организации в соцсети.
Напомним, в 2020 году акция по сбору новогодних елей в Барнауле проходит в третий раз. В 2019 году горожане сдали 1970 деревьев.