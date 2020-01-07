Новогодние елки, собранные в Барнауле на утилизацию, отправят на корм лошадям

Общественная организация «Мусора.Больше.Нет, Барнаул» проводит акцию по утилизации новогодних елей.

«Собранные на всех площадках новогодние деревья отправят в конноспортивный клуб „Карина“ на корм лошадям и на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства плит MDF», — говорится в сообщении.