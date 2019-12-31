Путин поздравил россиян с Новым годом и «зарядил» всех на единство

Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом и сделал акцент на том, что единство народа является основой для достижения всех целей.

Традиционно, первыми поздравительное телеобращение главы государства увидели жители Дальнего Востока.

В своей речи Путин отметил: «Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась».

Президент особо подчеркнул, что «единство — это основа достижения любых наших самых высоких целей». Путин напомнил, что в 2020 году страна будет отмечать 75-летие Великой Победы.

«Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником, с новым 2020-м годом», — добавил глава государства.