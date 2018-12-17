Рождественский пост становится строже: календарь питания с 17 по 23 декабря

Рождественский пост начался 28 ноября и завершится 7 января, в праздник Рождества Христова. 19 декабря, в день памяти святителя Николая пост становится строже. Рассказываем, что можно и нельзя есть с 17 по 23 декабря по календарю питания Рождественского поста.