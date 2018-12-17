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Рождественский пост становится строже: календарь питания с 17 по 23 декабря

Рождественский пост начался 28 ноября и завершится 7 января, в праздник Рождества Христова. 19 декабря, в день памяти святителя Николая пост становится строже. Рассказываем, что можно и нельзя есть с 17 по 23 декабря по календарю питания Рождественского поста.

Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0

Рождественский пост 2018: питание по дням с 17 по 23 декабря

  • 17 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 18 декабря, вторник — можно есть рыбу;
  • 19 декабря, среда — пища с растительным маслом;
  • 20 декабря, четверг — пища с растительным маслом;
  • 21 декабря, пятница — горячая пища без масла;
  • 22 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 23 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Важно помнить, что эти правила питания взяты из монастырского устава. Как правило, миряне постятся не так строго. Верующие не едят рыбу только в среду и пятницу (а также со 2 по 6 января) и не практикуют сухоядение, сообщает журнал «Фома».

Рождественский пост — это не религиозная диета, не самоистязание. Ограничения в еде не должны вредить здоровью. Что исключить из пищи в Рождественский пост, лучше обсудить с врачом.

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