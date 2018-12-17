Рождественский пост становится строже: календарь питания с 17 по 23 декабря

Рождественский пост 2018: питание по дням с 17 по 23 декабря
- 17 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 18 декабря, вторник — можно есть рыбу;
- 19 декабря, среда — пища с растительным маслом;
- 20 декабря, четверг — пища с растительным маслом;
- 21 декабря, пятница — горячая пища без масла;
- 22 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 23 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
Важно помнить, что эти правила питания взяты из монастырского устава. Как правило, миряне постятся не так строго. Верующие не едят рыбу только в среду и пятницу (а также со 2 по 6 января) и не практикуют сухоядение, сообщает журнал «Фома».
Рождественский пост — это не религиозная диета, не самоистязание. Ограничения в еде не должны вредить здоровью. Что исключить из пищи в Рождественский пост, лучше обсудить с врачом.