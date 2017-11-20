Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Синоптики прогнозирую, что в декабре в Сибири будет неустойчивая погода. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В декабре на юге Западной и Восточной Сибири ожидаются умеренные осадки в виде снега и порывы ветра до 15-17 метров.
В южных районах Западной Сибири будут морозы до -2...-7. На севере Западной Сибири будет -10 в дневные часы и небольшой умеренный снег.
На юге и в центре Красноярского края температура воздуха от 0 до -7. Северные районы Красноярского края ждет потепление. На юге Таймыра будет холодно: -25...-30 даже в дневные часы.
Что же касается Нового года, то синоптики пока не могут дать точный прогноз. По словам Паршиной, есть вероятность, что погода будет новогодней, то есть со снегом и умеренным морозом.
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