Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

В декабре на юге Западной и Восточной Сибири ожидаются умеренные осадки в виде снега и порывы ветра до 15-17 метров.

В южных районах Западной Сибири будут морозы до -2...-7. На севере Западной Сибири будет -10 в дневные часы и небольшой умеренный снег.

На юге и в центре Красноярского края температура воздуха от 0 до -7. Северные районы Красноярского края ждет потепление. На юге Таймыра будет холодно: -25...-30 даже в дневные часы.

Что же касается Нового года, то синоптики пока не могут дать точный прогноз. По словам Паршиной, есть вероятность, что погода будет новогодней, то есть со снегом и умеренным морозом.