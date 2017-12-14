Стихи про собаку для праздничного утреника на Новый год-2018

***

Гулял по улице щенок —

Не то Пушок, не то Дружок.

Гулял в метель и солнцепек,

И под дождем гулял и мок,

И если даже шел снежок,

Гулял по улице щенок.

Гулял в жару, в мороз и в сырость,

Гулял, гулял, гулял

И вырос.

***

Ты зачем меня кусаешь,

Почему такая злая?

Неужели ты не знаешь,

Лайка мне нужна другая.

Мне нужна такая лайка,

Чтоб за ноги не хватала.

Чтоб она свою хозяйку

С полуслова понимала.

***

У меня теперь есть друг,

Преданный и верный.

Без него я как без рук,

Если откровенно.

Мы гуляем во дворе,

Весело играем,

Скоро в школу в сентябре

Вместе зашагаем.

Другу я любой секрет

Расскажу без страха.

Я несу ему котлет,

Спрятав под рубахой.

Ешь, мой маленький Дружок,

Что еще затеешь?

Ты пока еще щенок,

А дружить умеешь.

***

Я сплела щенку венок.

Удивился мой щенок,

Почесал за ухом лапой:

— Что мне делать с этой шляпой?

***

У щенка четыре лапы,

Ушки и забавный хвост.

Он пушистый и лохматый.

И прохожих лижет в нос.

***

Для чего щенкам хвосты?

Вне всякого сомнения —

Нужны хвосты для красоты…

Еще для настроения.

***

У меня есть новый друг,

Он обнюхал все вокруг

Стал, диван, журнал и книжку

Он еще совсем малышка.

Лает громко как звонок,

Ну конечно, он — щенок!

***

Шаловливый мой щенок

Со стола стянул сырок,

Две котлетки, три печенья,

Съел, и стал просить прощенья.

Только я его простил —

Он добавки попросил.

***

У щенка Тимошки

На спине горошки,

А на лапках точки,

Коготки-крючочки.

Остренькие зубки,

Черненькие губки.

Кругленькие глазки

Смотрят без опаски.

Любит он играться

И слегка кусаться.

Вот такой щеночек –

Маменькин сыночек.

***

Щенку приснился сладкий сон,

Что он – собачий почтальон;

По будкам носит почту

Обычную и срочную:

Отличные галеты

И сочные котлеты…

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