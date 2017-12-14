Стихи про собаку для праздничного утреника на Новый год-2018

Стихи про символ года Желтой Собаки стоит выучить, чтобы привлечь удачу. В нашей подборке стихи, которые легко выучить, для малышей и ребят постарше.
***
Гулял по улице щенок —
Не то Пушок, не то Дружок.
Гулял в метель и солнцепек,
И под дождем гулял и мок,
И если даже шел снежок,
Гулял по улице щенок.
Гулял в жару, в мороз и в сырость,
Гулял, гулял, гулял
И вырос.
***
Ты зачем меня кусаешь,
Почему такая злая?
Неужели ты не знаешь,
Лайка мне нужна другая.
Мне нужна такая лайка,
Чтоб за ноги не хватала.
Чтоб она свою хозяйку
С полуслова понимала.
***
У меня теперь есть друг,
Преданный и верный.
Без него я как без рук,
Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,
Весело играем,
Скоро в школу в сентябре
Вместе зашагаем.
Другу я любой секрет
Расскажу без страха.
Я несу ему котлет,
Спрятав под рубахой.
Ешь, мой маленький Дружок,
Что еще затеешь?
Ты пока еще щенок,
А дружить умеешь.
***
Я сплела щенку венок.
Удивился мой щенок,
Почесал за ухом лапой:
— Что мне делать с этой шляпой?
***
У щенка четыре лапы,
Ушки и забавный хвост.
Он пушистый и лохматый.
И прохожих лижет в нос.
***
Для чего щенкам хвосты?
Вне всякого сомнения —
Нужны хвосты для красоты…
Еще для настроения.
***
У меня есть новый друг,
Он обнюхал все вокруг
Стал, диван, журнал и книжку
Он еще совсем малышка.
Лает громко как звонок,
Ну конечно, он — щенок!
***
Шаловливый мой щенок
Со стола стянул сырок,
Две котлетки, три печенья,
Съел, и стал просить прощенья.
Только я его простил —
Он добавки попросил.
***
У щенка Тимошки
На спине горошки,
А на лапках точки,
Коготки-крючочки.
Остренькие зубки,
Черненькие губки.
Кругленькие глазки
Смотрят без опаски.
Любит он играться
И слегка кусаться.
Вот такой щеночек –
Маменькин сыночек.
***
Щенку приснился сладкий сон,
Что он – собачий почтальон;
По будкам носит почту
Обычную и срочную:
Отличные галеты
И сочные котлеты…
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