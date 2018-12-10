В горах Алтая поселился Плохой Санта: кто он такой и что там делает

Большой и бородатый мужчина в татуировках публикует в инстаграме под ником @plohoi_santa (Плохой Санта) атмосферные снимки и свои портреты на фоне алтайских гор. У «Санты» уже более 14 тыс. подписчиков. Корреспондент altapress.ru выяснила, кто он такой, и чем привлекает подписчиков.

Кто такой Плохой Санта и почему он поселился на Алтае?

Ник Плохой Санта придумал себе предприниматель Евгений Шкоткин. Ему 44 года, он родился и вырос в Новосибирске. Долгое время путешествовал и занимался бизнесом. В городе у него работает сеть пиццерий, сейчас ею управляет партнер.

Евгений с супругой Светланой и сыном переехали в Республику Алтай три года назад. Евгений и его друг Сергей построили в Чемале базу и теперь принимают там туристов. Сергей и сейчас живет в Новосибирске, приезжает на Алтай только в свободное время.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

В детстве я занимался конькобежным спортом. Каждое лето у нас были сборы — мы приезжали на Алтай и ездили по горам на велосипедах. Самый длинный маршрут я проехал в 11 лет — от Бийска до Монголии. С тех пор и полюбил Алтай, но только недавно решился сюда переехать.

Почему назвал себя Плохим Сантой?

Когда Шкоткин переехал на Алтай, он завел инстаграм, чтобы показывать друзьям и знакомым красоты местной природы.

Ему хотелось как-то необычно себя назвать, чтобы отличаться от других. Решение нашлось благодаря одному из любимых фильмов, который так и называется «Плохой Санта». Это американская комедия, она вышла в 2004 году.

Ее главный герой Уилли вместе с напарником каждый год перед Рождеством устраиваются на работу в торговые центры. Уилли изображает Санту, а его приятель — Эльфа. Все это нужно им ради одного — получить возможность остаться в торговом центре на ночь и ограбить его. Однажды Уилли знакомится с нелепым и наивным мальчиком Терманом, который сам того не желая меняет всю его жизнь.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

Некоторым этот фильм кажется пошлым, но я вижу смысл, который в нем заложен. Отрицательный персонаж встречает кого-то, кто открывает в нем что-то доброе и светлое. Мой ник — это самоирония. Я считаю себя таким же отрицательным персонажем. Я сложный человек, не особенно люблю общаться, сам не знаю почему люди воспринимают меня в инстаграме как доброго и общительного.

У Евгения и его друзей вообще креативный подход к придумыванию названий. Например, их турбаза называется «Ежкин дом» — в честь того самого друга и партнера Сергея — от его имени «Сережка» убрали три первый буквы.

А сеть пиццерий Евгения в Новосибирске называется Two pizza: если это быстро сказать по-русски, получится «тупица».

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

Мы заметили этот каламбур, когда отдыхали за границей и заказывали себе пиццу. В итоге так и назвали свою пиццерию.

Как Плохой Санта живет в горах и чем занимается?

Евгений Шкоткин говорит, что у его семьи обычный деревенский быт. На базе много административных дел, которые отнимают время. С июня по сентябрь в Горном Алтае горячий сезон — «Ежкин дом» принимает туристов.

На базе 30 номеров и, по словам Евгения, она вторая по размеру на Чемале. Ее формат — эконом.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

Мы строили свою базу как перевалочный пункт для тех, кто едет дальше в глубину Алтая. Но в итоге только 30% наших гостей относятся к ней так. Остальные 70% селятся и никуда с Чемала не выезжают, а некоторые даже с базы не выходят.

Большинство клиентов базы — подписчики Плохого Санты в «инсте», их около 70% от общего потока. Некоторые из них уже стали друзьями. По словам, Евгения, он не ожидал, что его аккаунт станет популярным и люди начнут ему массово писать — задавать вопросы про Алтай, выражать свое восхищение. Он отвечает всем и на это уходит немало времени — все, как у настоящего Деда Мороза.

В первый год семья уезжала на зимовку в Новосибирск — в Чемале не было дома, где можно пережить морозы. Сейчас он есть, поэтому такая необходимость пропала.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

В деревне жить хорошо, она всех равняет. Не важно кто ты и какая у тебя машина. В городе нужно всегда стремиться поддерживать какой-то статус, это тяжело.

Как Плохой Санта преобразился , когда переехал на Алтай?

Евгений Шкоткин очень сильно изменил имидж, когда переехал в горы. Он показал фото до и после на своей странице в инстаграме. На них будто два разных человека.

На алтайском фото у него борода, заметно больше татуировок, длинные волосы, собранные в пучок на макушке, с выбритыми висками. А с «новосибирского» смотрит обычный мужчина со стрижкой, которого легко представить в деловом костюме.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

Мне кажется, я не преображался, а просто стал сам собой. Я таким всегда был, но не мог себе это позволить. Когда ведешь бизнес в городе, общаешься с серьезными людьми, нужно выглядеть определенным образом, иначе тебя просто не поймут.

У Санты много татуировок. По его словам, больше всего с черепами. И это опять же, по словам Евгения Шкоткина, соответствует прозвищу «Плохой Санта» и является иллюстрацией дурного характера.

Как Плохой Санта будет встречать Новый год?

Новый год Плохой Санта встретит на Алтае вместе с семьей и друзьями. В новогоднюю ночь планируется застолье, а в следующие три дня прогулки на природе.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

Поездим на машинах вокруг Чемала. И еще планируем покататься на коньках по Катуни. Некоторые участки реки хорошо замерзли, лед прочный.

Читателям altapress.ru Плохой Санта пожелал не бояться менять свою жизнь, пока не поздно.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

Чтобы не было сожалений, что прожил чужую. И почаще отрывайте попу от дивана. Всех денег не заработать, а вот не успеть что-то увидеть — это беда.

В 2019 году Плохой Санта планирует отправиться в путешествие на автобусах, обклеить их логотипом базы и написать хэштег #НашМирАлтай. Он собирается посетить страны Балканского полуострова, Болгарию. По его словам, это будет начало кругосветки — Евгений хочет объехать много стран специально, чтобы рассказать их жителям про Алтай.

Факт

Плохой Санта и его супруга Светлана ждут рождения двойняшек. Светлана опубликовала снимок с УЗИ на своей странице в соцсети.