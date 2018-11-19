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Новый год
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В какой одежде встречать Новый год-2019 по знакам зодиака

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Считается, чтобы привлечь удачу в новом году нужно подбирать одежду к празднику не только по цвету, но и по знаку зодиака.

Платье. Наряд. Новый год.
Платье. Наряд. Новый год.
СС0

Какие цвета выбрать в Год Желтой Земляной Свиньи

К счастливым цветам 2019 года относят желтый, серый, коричневый и золотой, пишет chinahighlights.ru. Поэтому при выборе наряда на Новый год-2019 стоит придерживаться этих цветов и их оттенков.

В новогоднюю ночь-2019 не стоит выбирать одежду красного, синего и зеленого цветов. В год Свиньи они считаются неудачными.

Модные тенденции 2019 года

В год Свиньи специалисты модной индустрии предлагают женщинам выбирать блузы или платья с баской. Этот элемент позволяет подчеркнуть изгибы тела и скрыть недостатки, пишет журнал «Фортуна».

Также в Новый год-2019 подойдет плиссированная юбка, которая позволит вытянуть силуэт. В наряде также стоит использовать вещи с бахромой, воланами, рюшами. В 2019-м в моде будут жакеты и платья с широкими плечами.

Платье. Наряд. Новый год.
Платье. Наряд. Новый год.
СС0

В чем встречать Новый год-2019 по знакам зодиака

Овен

Нужно выбирать одежду из натуральных, легких тканей. В новогоднюю ночь-2019 платье или шарфик должны быть из шелка. Подойдет закрытое платье в пол. Фасон выбранной одежды должен быть строгим и простым.

Телец

Женщинам советуют выбирать платье или комбинезон лаконичного кроя. Разбавить образ на Новый год-2019 можно массивными золотыми украшения. Подойдут изделия из бархата и шерсти.

Близнецы

Чтобы подчеркнуть двойственность знака, советуют использовать симметричные украшения или декор на одежде. К примеру, два браслета, две цепочки, две броши. В праздничном наряде можно использовать крупные серьги. Из одежды лучшим вариантом будет брючный костюм, блуза и юбка с баской.

Рак

Платье должно быть чуть ниже колена или в пол, приветствуется глубокий вырез на спине. При этом одежда должна быть простой. В наряде на Новый год-2019 стоит использовать стразы, перья, золотые элементы.

Лев

Новогодний наряд должен демонстрировать властный характер знака. Поэтому можно надеть платье в пол, украшенное пайетками. Образ следует дополнить диадемой или крупной заколкой с массивными камнями.

Дева

В выборе платья стоит обращать внимание на ткань — она должна быть легкой. Подойдет атлас или шелк. Дев считают скромным знаком. Поэтому стилисты рекомендуют использовать меньше украшений — обойтись только серьгами или небольшим браслетом.

Весы

Для новогодней ночи подойдет наряд из шифона, меха, бархата и шелка. Платье должно быть чуть ниже колен, но с открытыми плечами. К вечернему платью нужно подобрать накидку из искусственного меха.

Скорпион

Новогодний облик Скорпионов должен отражать их страстную натуру. Подойдет платье-футляр или юбка-карандаш с яркой блузой. Туфли должны иметь высокую шпильку.

Стрелец

В новогоднюю ночь-2019 представителям этого знака рекомендуют выбрать костюм из шелка, шифона или атласа. Подойдут также многослойные юбки или платье с открытыми плечами. В образе должны присутствовать ярко-золотые украшения.

Козерог

Для новогоднего праздника следует выбирать однотонный наряд. В образе должен быть яркий макияж. Акцент необходимо сделать на глазах и губах. Добавьте к одежде массивные украшения.

Водолей

Для Нового года-2019 подойдет элегантное однотонное платье в пол, закрытое спереди, но с глубоким вырезом на спине. Молодым девушкам стоит присмотреться к платьям усыпанным бисером, серебристыми пайетками, стразами или камнями.

Рыбы

Для этого знака подойдет одежда из легких тканей. Наряд может быть усыпан пайетками, напоминающими рыбную чешую. Разбавит образ кружевная накидка. В качестве украшений стилисты рекомендуют выбирать серьги-кольца или подвески, тонкие цепочки и небольшие браслеты, усыпанные мелкими камнями или стразами.

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