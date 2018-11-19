В какой одежде встречать Новый год-2019 по знакам зодиака

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Считается, чтобы привлечь удачу в новом году нужно подбирать одежду к празднику не только по цвету, но и по знаку зодиака.

Какие цвета выбрать в Год Желтой Земляной Свиньи

К счастливым цветам 2019 года относят желтый, серый, коричневый и золотой, пишет chinahighlights.ru. Поэтому при выборе наряда на Новый год-2019 стоит придерживаться этих цветов и их оттенков.

В новогоднюю ночь-2019 не стоит выбирать одежду красного, синего и зеленого цветов. В год Свиньи они считаются неудачными.

Модные тенденции 2019 года

В год Свиньи специалисты модной индустрии предлагают женщинам выбирать блузы или платья с баской. Этот элемент позволяет подчеркнуть изгибы тела и скрыть недостатки, пишет журнал «Фортуна».

Также в Новый год-2019 подойдет плиссированная юбка, которая позволит вытянуть силуэт. В наряде также стоит использовать вещи с бахромой, воланами, рюшами. В 2019-м в моде будут жакеты и платья с широкими плечами.

Платье. Наряд. Новый год. СС0

В чем встречать Новый год-2019 по знакам зодиака