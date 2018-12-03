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15 ярких кадров о встрече зимы на Алтае

1 и 2 декабря в Алтайском крае прошел первый праздник настоящей сибирской зимы. Главной площадкой «Алтайской зимовки» стал туркомплекс «Бирюзовая Катунь». Впервые за пять лет этот праздник прошел в горах, где гости стали участниками различных активностей на бодрящем свежем воздухе.

На "Бирюзовой Катуни" прошел праздник "Алтайская зимовка-2018".
На "Бирюзовой Катуни" прошел праздник "Алтайская зимовка-2018".
Ирина Пергаева

На курорте гостей ждали ярмарка, каток, керлинг, горка, гонки Дедов Морозов, народные игры, хоровод, баранки и сбитень. В общем, все так же весело, как на проводах зимы, только теперь ее, наоборот, встречали.

А на второй день участники «Алтайской зимовки» поехали в заказник «Лебединый», посмотреть, как на Алтае зимуют пернатые.

Цифра

«Алтайская зимовка» прошла в 7 городах и 10 районах Алтайского края. Во время этого праздника провели 40 мероприятий. Общее количество гостей «Алтайской зимовки» — 16,5 тысяч человек.

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