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Образование

Аккредитацию для вузов Алтайского края планируют сделать бессрочной

Руководитель образовательного центра «Сириус» и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева заявила, что в перспективе с 2022 года аккредитация для вузов может стать бессрочной.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Это должность дать студентам гарантии, что им не придется переводиться в другие учебные заведения, если их вуз потеряет аккредитацию.

В 2016 году в такой ситуации оказались учащиеся Алтайской академии экономики и права, Алтайского института финансового управления и Алтайского экономико-юридического института, напомнили в пресс-службе правительства края.

Бывшему ректору АлтГТУ Александру Ситникову проблемы с аккредитацией стоили должности.

В ряде случаев мерилом соответствия федеральным государственным образовательным стандартам становятся субъективные критерии, которые зависят от трактовок экспертов, отметил Шмелева.

Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». И это признавалось нарушением.

Ранее altapress.ru рассказывал, что происходит с имуществом ушедших с рынка алтайских вузов.

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