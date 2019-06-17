Алтайская школа заново родилась после прямой линии с Путиным

Директор школы Ирина Вольных рассказала «КП», что удалось закрыть ставки учителей по русскому языку и литературе, биологии и географии, немецкому языку, истории, а также учителя начальных классов.
«Все педагоги молодые, активные и талантливые. Новым сотрудникам оказывается всесторонняя поддержка. Так, одному из преподавателей в селе Быстрянка дали квартиру, двум другим выплатили подъемные», — отметила она.
После прямой линии школе выделили 3 млн рублей на ремонт, 250 тысяч рублей на учебники и дали автобус.
Более того, летом в школе работает дневной лагерь, кружки, секции, проходят экскурсии. Выделили 11 бесплатных путевок для малообеспеченных детей.
Как Владимир Путин спас алтайскую школу?
Все началось с того, что 7 июня жители села Старая Суртайка в прямом эфире обратились к президенту с вопросом о сохранении школы. Местные власти хотели ее закрыть.
Путин ответил, что школы, где мало учеников, требуют много затрат. «Но вы правы в том, что школа закрывается — село умирает. Мы должны сделать так, чтобы села в Сибири и на Дальнем Востоке не умирали», — заявил президент.
После этого Путин обратился к тогда еще врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу.
Виктор Томенко ответил, что школа малокомплектная, но в планах ее закрытия нет. «Произошел какой-то сбой в передаче информации. Вопрос будет решен — у школы и села есть будущее», — ответил глава региона.
После этого Путин также выразил надежду, что школу сохранят и сказал сельчанам «у вас симпатичные ребятишки».
Также Владимир Путин назначил ответственным за спасение школы министра образования России Ольгу Васильеву и губернатора Виктора Томенко.
Когда состоится прямая линия Путина в 2019 году, где ее смотреть и как задать вопрос
Традиционная прямая линия президента состоится 20 июня в 12:00 по московскому времени
- в эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир»,
- радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
Вопросы принимаются начиная с 08:00 по московскому времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.
- Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение.
- Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40.
- Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.
- Вопросы в виде СМС или ММС-сообщений принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.