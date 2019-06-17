Алтайская школа заново родилась после прямой линии с Путиным

20 июня состоится очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году жителям села Старая Суртайка в Алтайском крае удалось попасть в эфир и попросить помощи у главы государства. Местная школа была на грани закрытия, а сейчас там учится более трех десятков детей и работает 12 учителей.

Директор школы Ирина Вольных рассказала «КП», что удалось закрыть ставки учителей по русскому языку и литературе, биологии и географии, немецкому языку, истории, а также учителя начальных классов.

«Все педагоги молодые, активные и талантливые. Новым сотрудникам оказывается всесторонняя поддержка. Так, одному из преподавателей в селе Быстрянка дали квартиру, двум другим выплатили подъемные», — отметила она.

После прямой линии школе выделили 3 млн рублей на ремонт, 250 тысяч рублей на учебники и дали автобус.

Более того, летом в школе работает дневной лагерь, кружки, секции, проходят экскурсии. Выделили 11 бесплатных путевок для малообеспеченных детей.

Как Владимир Путин спас алтайскую школу?

Все началось с того, что 7 июня жители села Старая Суртайка в прямом эфире обратились к президенту с вопросом о сохранении школы. Местные власти хотели ее закрыть.

Путин ответил, что школы, где мало учеников, требуют много затрат. «Но вы правы в том, что школа закрывается — село умирает. Мы должны сделать так, чтобы села в Сибири и на Дальнем Востоке не умирали», — заявил президент.

Жители села Старая Суртайка. скриншот

После этого Путин обратился к тогда еще врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу.

Виктор Томенко ответил, что школа малокомплектная, но в планах ее закрытия нет. «Произошел какой-то сбой в передаче информации. Вопрос будет решен — у школы и села есть будущее», — ответил глава региона.

После этого Путин также выразил надежду, что школу сохранят и сказал сельчанам «у вас симпатичные ребятишки».

Также Владимир Путин назначил ответственным за спасение школы министра образования России Ольгу Васильеву и губернатора Виктора Томенко.

Когда состоится прямая линия Путина в 2019 году , где ее смотреть и как задать вопрос

Традиционная прямая линия президента состоится 20 июня в 12:00 по московскому времени

в эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ , ОТР , «Мир»,

ОТР «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Вопросы принимаются начиная с 08:00 по московскому времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.