Томенко лично ответит за школу в Старой Суртайке

Школу в селе Старая Суртайка Алтайского края укомплектуют педагогами, здание отремонтируют, а также выделят автобус для подвоза детей из соседних населенных пунктов. Ответственным за эти мероприятия президент России Владимир Путин назначил министру образования России Ольгу Васильеву и врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко, пишет ТАСС.
Школу в Старой Суртаке должны были закрыть, но ее жители пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе "прямой линии" 7 июня. Они говорили о том, что с закрытием школы село умрет. Лидер страны пообещал принять меры. Доклад о проведенной работе врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко должен предоставить 15 августа.
Между тем в Алтайском крае действует план по оптимизации школ. Малокомплектные заведения в нескольких населенных пунктах планируют сделать филиалами более сильных учебных заведений. В результате учащимся придется добираться на занятия на транспорте. Некоторым — десятки километров. Из-за этого, как показывает практика, жители уезжают в соседние села, где есть функционирующая школа.
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