Томенко лично ответит за школу в Старой Суртайке

Школу в Старой Суртаке должны были закрыть, но ее жители пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе "прямой линии" 7 июня. Они говорили о том, что с закрытием школы село умрет. Лидер страны пообещал принять меры. Доклад о проведенной работе врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко должен предоставить 15 августа.

Между тем в Алтайском крае действует план по оптимизации школ. Малокомплектные заведения в нескольких населенных пунктах планируют сделать филиалами более сильных учебных заведений. В результате учащимся придется добираться на занятия на транспорте. Некоторым — десятки километров. Из-за этого, как показывает практика, жители уезжают в соседние села, где есть функционирующая школа.