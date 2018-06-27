В "РЖД" пообещали Томенко праздник и 3 млрд рублей на железную дорогу

"РЖД" прогнозирует увеличение грузоперевозок по железной дороге, поэтому компания намерена инвестировать в развитие инфраструктуры. В 2017 году в Алтайский край вложили 2,3 млрд рублей, а этом году сумма вырастет до 3 млрд.

Также в этом году Западно-Сибирская железная дорога отметит День железнодорожника в Заринске. К торжественной дате "РЖД" и органы власти модернизируют инфраструктуру и прилегающую территорию станции.

Александр Грицай,

начальник Западно-Сибирской железной дороги:

— Железная дорога инвестирует более 575 миллионов рублей на развитие инфраструктуры станции. Будет выполнена комплексная модернизация всех хозяйств, улучшены условия труда работников.

Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо сохранить все формы взаимодействия, предусмотренные соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Алтайского края и ОАО "Российские железные дороги" на 2018 – 2020 годы.