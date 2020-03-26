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Образование

Алтайские профучилища перешли на дистанционное обучение вслед за вузами и школами

Профессиональные образовательные организации Алтайского края временно переходят на дистанционное обучение, сообщают в региональном минобразования.

Сварщик за работой.
Сварщик за работой.
Дмитрий Кудрявцев

Переход на временное обучение с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий осуществлен на основании приказа Минпросвещения.

«Учреждения оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий», — рассказали в ведомстве.

При этом организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением дистанционного обучения.

Допускается отсутствие аудиторных занятий, местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

«С помощью специальной цифровой среды можно не только проводить дистанционное обучение, использовать учебные материалы для всех профессий и специальностей СПО, разрабатывать собственные курсы и задания, но и отслеживать успеваемость и степень освоения учебного материала», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что все крупные вузы Алтайского края перешли на дистанционное обучение.

В школах решили не удлинять детский отдых из-за COVID-19, а продолжить обучение без посещения школ.

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