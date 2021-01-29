Алтайских студентов вернут в вузы 7 февраля по распоряжению Минобрнауки

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился начать очные занятия в вузах с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе, сообщает ТАСС .

Очные занятия начнутся с 7 февраля в подведомственных министерству вузах. Остальным высшим учебным заведениям рекомендовано принять аналогичное решение.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ», — говорится в документе.

Согласно приказу, руководители вузов должны обеспечить соблюдение профилактических мер против коронавируса.

В частности, необходимо создать условия для гигиенической обработки рук, а также на входе измерять температуру тела бесконтактным способом.

Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом. zdravalt.ru/

«Ввести масочный режим, контролировать соблюдение социальной дистанции, проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования», — продолжили в министерстве перечислять меры.

При этом, согласно приказу Фалькова, вузы должны подготовиться к новым ограничениям — на случай ухудшения эпидемической ситуации.

Напомним, в ноябре 2020 года Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года, чтобы минимизировать риски заражения ковидом.

После этого студенты опорного алтайского вуза заявили, что в АлтГУ не соблюдают санитарные требования. Со словами «мы не хотим в морг» они потребовали ввести дистанционное обучение.