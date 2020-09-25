Алтайский депутат поговорил с Онищенко о горячем школьном питании, как коллега с коллегой

Депутат Госдумы от Алтайского края, «единоросс» Даниил Бессарабов оперативно сориентировался в медийной повестке и нашел время для встречи со своим коллегой, бывшим руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, который накануне в пух и прах разнес организацию школьного питания в Алтайском крае и весь региональный минобр.

На встрече Бессарабов попытался убедить Онищенко, что все не так, как он себе представляет. Об этом он рассказал на своей страничке в Instagram.

По словам Бессарабова, на встрече он рассказал Онищенко о реальной картине в крае. Кроме того, пригласил его на Алтай, чтобы он сам убедился в том, что каждый ученик начальных классов в крае получает бесплатно качественное горячее питание.

В школьной столовой. barnaul.org

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы:

Не скрою, эта тема и меня держала в напряжении все лето, ведь любой новый проект начинается непросто. Огромную работу нужно было провести за короткий срок, чтобы на практике реализовать важнейший закон, который мы приняли при поддержке Президента. И краевое правительство и ведомства ее провели. Более того из краевого бюджета дополнительно выделили 125 млн.рублей. В начале сентября, работая в регионе, я лично посетил не только барнаульские школы, но и учреждения в самых отдаленных и труднодоступных селах своего округа. Смотрел ассортимент, меню, общался с родителями, детьми, учителями. Все были довольны и высказывали слова благодарности поварам.

Главное, по мнению депутата в том, что родители и директора школ готовы решать проблемы школьного питания (а они все-таки есть!) в конструктивном диалоге.

Что крамольного сказал Онищенко?

Депутат Госдумы, глава рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко и негативно высказался по поводу ситуации со школьным меню в Алтайском крае и предложил направить в регион специальную комиссию.

Геннадий Онищенко. kremlin.ru

Он заявил, что руководство региона ознаменовало начало исполнения указа президента Владимира Путина скандалом с родителями вокруг меню.

Также он упомянул, что 700 школ в регионе имеют полный износ оборудования, которое можно назвать «рухлядью».

Геннадий Онищенко,

депутат Госдумы:

«Скоро на костре будете суп варить в школе. Я восхищаюсь вашим необоснованным оптимизмом. У вас все хорошо, все работает — а на самом деле в Алтайском крае самое плохое состояние в школах. Из 1025 школ, которые у вас есть, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%. Считайте, это рухлядь. 462 школы нуждается в проведении ремонта, 238 — в капитальном ремонте. Ни в одном субъекте РФ такого нет» , — говорил Онищенко.

В школьной столовой. barnaul.org

Что ответили Онищенко в алтайском Минобре

В ведомстве, которое возглавляет Максим Костенко, невозмутимо ответили, что «100% школьников Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями».

«Кроме того, ежедневно сотрудники министерства осуществляют контроль за организацией горячего питания, по возникшим вопросам образовательным организациям оказывается методическая поддержка», — подчеркнули в минобре.