Образование

АлтГУ обещает первокурсникам стипендии по 20 тысяч

Вчера, 21:01.
Образование

Абитуриенты, которые в этом году поступят в Алтайский госуниверситет, смогут получать повышенную стипендию до 25 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты АлтГУ празднуют Масленицу.
Студенты АлтГУ празднуют Масленицу. Фото : Анастасия Борисова, altapress.ru.

На специальные стипендии могут рассчитывать несколько категорий студентов, которые в 2018 году поступят в Алтайский госуниверситет на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета.

Кто и на какую стипендию может рассчитывать?

  • победители и призеры межвузовских предметных олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников — 25 тыс. рублей;
  • выпускники-отличники средних специальных учебных заведений, которые получили не меньше 230 баллов по итогам вступительных испытаний — 10 тыс. рублей
  • школьники, которые имеют аттестат с отличием и не менее 230 баллов по ЕГЭ по предметам вступительных испытаний — 8 тыс. рублей;
  • абитуриенты, имеющие 100 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному из предметов вступительных испытаний — 10 тыс. рублей;
  • абсолютные победители Открытой предметной олимпиады школьников Алтайского государственного университета — 5 тыс. рублей;
  • выпускники базовых школ и профильных классов АлтГУ, которые имеют "пятерки" по профильным предметам — 4 600 рублей.

Стандартная стипендия в вузе составляет 1642 рубля. Отличники получают 2463 рубля.

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