АлтГУ обещает первокурсникам стипендии по 20 тысяч

На специальные стипендии могут рассчитывать несколько категорий студентов, которые в 2018 году поступят в Алтайский госуниверситет на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета.

Кто и на какую стипендию может рассчитывать?

победители и призеры межвузовских предметных олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников — 25 тыс. рублей ;

; выпускники-отличники средних специальных учебных заведений, которые получили не меньше 230 баллов по итогам вступительных испытаний — 10 тыс. рублей ;

; школьники, которые имеют аттестат с отличием и не менее 230 баллов по ЕГЭ по предметам вступительных испытаний — 8 тыс. рублей ;

; абитуриенты, имеющие 100 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному из предметов вступительных испытаний — 10 тыс. рублей ;

; абсолютные победители Открытой предметной олимпиады школьников Алтайского государственного университета — 5 тыс. рублей;

выпускники базовых школ и профильных классов АлтГУ, которые имеют "пятерки" по профильным предметам — 4 600 рублей.

Стандартная стипендия в вузе составляет 1642 рубля. Отличники получают 2463 рубля.