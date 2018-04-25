АлтГУ обещает первокурсникам стипендии по 20 тысяч

Абитуриенты, которые в этом году поступят в Алтайский госуниверситет, смогут получать повышенную стипендию до 25 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
На специальные стипендии могут рассчитывать несколько категорий студентов, которые в 2018 году поступят в Алтайский госуниверситет на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета.
Кто и на какую стипендию может рассчитывать?
- победители и призеры межвузовских предметных олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников — 25 тыс. рублей;
- выпускники-отличники средних специальных учебных заведений, которые получили не меньше 230 баллов по итогам вступительных испытаний — 10 тыс. рублей;
- школьники, которые имеют аттестат с отличием и не менее 230 баллов по ЕГЭ по предметам вступительных испытаний — 8 тыс. рублей;
- абитуриенты, имеющие 100 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному из предметов вступительных испытаний — 10 тыс. рублей;
- абсолютные победители Открытой предметной олимпиады школьников Алтайского государственного университета — 5 тыс. рублей;
- выпускники базовых школ и профильных классов АлтГУ, которые имеют "пятерки" по профильным предметам — 4 600 рублей.
Стандартная стипендия в вузе составляет 1642 рубля. Отличники получают 2463 рубля.
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