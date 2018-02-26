Алтайский госуниверситет проиграл суд по делу декана юрфака Карловой

Наталья Карлова, декан юридического факультета АлтГУ:

Я изначально понимала, что выговор не обоснован, пыталась донести это до руководства, но не была услышана. Суд подтвердил мою уверенность. С октября по ноябрь я ждала что выговор будет досрочно снят, но этого не произошло и ровно через месяц я подала в суд.

Сейчас декан все еще находится на больничном но, по её словам, как только ей станет лучше, она будет обсуждать вопрос своего возвращения с руководством вуза. Сейчас и.о. декана на факультете является 34-летний Антон Васильев, бывший представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании (АКЗС).

Ранее Ученый совет университета прокомментировал свою позицию по этому делу. В письме, присланном в редакцию altapress.ru члены совета требовали отставки Карловой. Однако сама декан заявила, что личную неприязнь она оставит за "порогом работы" и продолжит возглавлять юридический факультет.

Напомним, Наталья Карлова обратилась в суд в декабре 2017 года, пытаясь доказать, что ей незаконно вынесли дисциплинарное взыскание за якобы дискриминацию профессора и бывшего декана юрфака Виталия Сорокина. Осенью 2017 года он написал жалобу на Карлову о том, что ему понизили стимулирующие выплаты — с 12 до 3 тысяч рублей. По словам адвоката Карловой, стимулирующие выплаты не обязательны и сумма их индивидуальна для каждого сотрудника. Сумму для Сорокина изменили потому что он не выполнил один из критериев, по которому назначаются выплаты — использование новейших информационных технологий в образовательном процессе. Но Сорокин посчитал действия декана дискриминацией, и Карловой объявили выговор.

Скандал на юридическом факультете произошел осенью прошлого года. Тогда после заседания ученого совета декан юридического факультета Наталья Карлова ушла на больничный, а ряд её заместителей сложили свои полномочия. В начале февраля Алтайский государственный университет проиграл судебный процесс по делу бывшего замдекана юридического факультета Юлии Еременко, которую уволили в ноябре 2017 года за "аморальное" поведение. Вуз обязали восстановить Еременко в должности и выплатить 139 тысяч рублей — компенсацию морального вреда и недополученную зарплату за два месяца.