Суд встал на сторону бывшей замдекана юрфака АлтГУ, которую уволили за аморальное поведение

2 февраля в Железнодорожном суде Барнаула прошло третье заседание по делу бывшего замдекана юрфака. Истцом в этом деле выступила сама Еременко, ответчиком — АлтГУ.

По словам адвоката истца, Еременко уволили 29 ноября — во время занятий ей вручили приказ об увольнении, не дав ознакомиться с заключением комиссии, которая на тот момент расследовала нарушения на факультете. Представители университета заявили, что в ходе этой комиссии они узнали о "неподобающем поведении" Еременко.

Некоторые студенты АлтГУ рассказывали altapress.ru, что их вызывали в деканат юрфака и под давлением просили написать объяснительные и рассказать об "аморальном" поведении декана Карловой и её заместителя Еременко — о том как они выпивали и курили кальяны со студентами.

Как писал "Банкфакс", решение Ученого совета АлтГУ основывалась на показаниях только двух студентов — Ивана Субочева и Николая Эйхоля — которые рассказали о поведении Еременко в 2015 и 2016 году. По их словам в мае 2016 года Еременко приехала со студентами на базу отдыха "Красилово", танцевала на столе и купалась. Также студенты рассказали, что бывшая замдекана курила кальян в окружении студентов в клубе Darks. Но студенты, которые подвозили Еременко на базу, не подтвердили это.

Поскольку показания расходятся, 2 февраля представители АлтГУ просили вызвать четверых свидетелей для повторного перекрестного допроса. Но суд отказал.

На заседании 2 февраля представители АлтГУ также ходатайствовали о вызове еще одной свидетельницы — студентки социологического факультета, которая рассказала, что в мае 2016 года видела Юлию Еременко танцующей в купальнике на партах в Красилово. Именно такое поведение в вузе сочли "аморальным" и после Ученого совета в ноябре 2016 года Еременко уволили из университета.

Однако во время заседания адвокат истца рассказал, что женщину уволили только с должности старшего преподавателя, а приказа об увольнении с должности замдекана не было (она их совмещала). Поэтому Еременко потребовала от университета восстановить её в должности, выплатить 300 тысяч рублей за моральный ущерб и около 100 тысяч в качестве недополученной зарплаты.

После прений сторон судья Марина Бирюкова вынесла вердикт: частично удовлетворить требования истца и признать приказ об увольнении незаконным. Суд потребовал восстановить Юлию Еременко в должности старшего преподавателя кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса с 1 ноября 2017 года, выплатить ей 129 тыс. рублей в качестве недополученной зарплаты за два месяца и взыскать 10 тысяч рублей как компенсацию за моральный вред.

Пока решение в законную силу не вступило, но адвокат Еременко заявил, что решением суда доволен. Однако в АлтГУ altapress.ru рассказали, что намерены обжаловать решение.

Напомним, скандал на юридическом факультете АлтГУ разгорелся в ноябре 2017 года. Тогда после заседания ученого совета декан юридического факультета Наталья Карлова ушла на больничный, а ряд её заместителей сложили свои полномочия.