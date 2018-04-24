На юрфаке Алтайского госуниверситета установилось "двоевластие"

Напомним, Наталья Карлова временно ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Ее наказали за то, что она лишила премии экс-декана факультета, профессора Виталия Сорокина.

Карлова подала в суд и выиграла его. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. 18 апреля вуз подал апелляцию на это решение.

Во время судебных разбирательств место декана занял бывший представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании Антон Васильев. Он также возглавляет кафедру теории государства и права.

Антон Васильев,

и.о. декана юрфака АлтГУ:

— Ничего не изменилось, мы работаем в том же режиме. Я официально назначен и.о. приказом ректора, работаю на время отсутствия Натальи Владимировны. Когда она вернется, сказать не могу. Про то, куда меня назначат после ее возвращения, нужно спрашивать не у меня.

Карлова не ответила на звонки altapress.ru. Известно, что 20 апреля она была на работе и с этого же числа ушла в отпуск. В пресс-службе АлтГУ отказались комментировать ситуацию.

Ранее Наталья Карлова рассказывала altapress.ru, что, как только она выйдет с больничного, будет обсуждать свое возвращения с руководством вуза. Очевидно, что этот вопрос еще не решен.

"Банкфакс" писал со ссылкой на свои источники, что Карлову якобы сначала попытались обвинить в прогуле, потом предъявили ей письменные претензии со стороны руководства вуза и предложили в течение двух дней подготовить объяснительную. Затем от нее потребовали отправиться в Казахстан для привлечения абитуриентов.

17 апреля в Алтайском краевом суде началось рассмотрение апелляции АлтГУ по делу педагога юрфака Юлии Еременко, уволенной за аморальное поведение. Вуз не согласился с решением суда, который в феврале признал ее увольнение незаконным и назначил денежную компенсацию. Очередное заседание назначено на 15 мая.