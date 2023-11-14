Алтайский институт культуры приглашает абитуриентов на День открытых дверей

19 ноября 2023 года Алтайский государственный институт приглашает абитуриентов, которые готовы связать свою жизнь с творчеством и искусством, принять участие в Дне открытых дверей.

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства представит информацию о направлениях подготовки, на которые можно будет поступить в 2024 учебном году. Ответственный секретарь приемной комиссии расскажет о самых волнующих абитуриентов темах — правилах поступления и вступительных испытаниях в ВУЗ, о приеме на целевой основе, бюджетных и внебюджетных местах.

Каждый абитуриент в формате свободного микрофона сможет задать вопросы, уточнить информацию. На мероприятии ведущие преподаватели и наставники направлений подготовки сориентируют ребят в выборе материала, техники и принципов сдачи творческих испытаний. Также на встрече будет представлена информация о студенческой жизни, проживании в общежитии, стипендиях и социальных выплатах.

Кроме результатов ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории и обществознанию, для поступления в АГИК, на многие направления необходимо успешно сдать творческие экзамены и очень важно начать подготовку заранее. Поэтому подготовительные курсы уже начали свою работу, но запись на них еще открыта, — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Одинцова.

Абитуриенты узнают, что у них есть возможность во время обучения параллельно обучаться по еще одной специальности и получить сразу два диплома, а также продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. А возможность получить дополнительные балы на творческих экзаменах, погрузиться в образовательную атмосферу ВУЗа, в котором будут проходить незабываемые студенческие годы, станут приятным бонусом.

Телефон горячей линии:

8 (3852) 43-17-77; 54-73-59, 54-73-52

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.

Прямая трансляция мероприятия на нашей странице Алтайского государственного института культуры.