Алтайский край может получить 2 млрд рублей на строительство детсадов

Алтайский может дополнительно получить около 2 млрд рублей на строительства детских садов в 2019 — 2021 годах. Об этом рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко, пишет сайт правительства края.

Деньги могут дополнительно выделить из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Максим Костенко отметил, что планируют построить еще 14 детских садов на 2850 мест, в том числе 1080 мест для детей ясельного возраста. По его словам, четыре детсада могут появиться в Барнауле, а также в Белокурихе, Рубцовске, Первомайском, Целинном, Тальменском, Залесовском, Топчихинском, Поспелихинском районах.

Напомним, на 2018 — 2019 годы Алтайскому краю уже выделили 1,3 млрд рублей для строительства 10 детских садов в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби и Первомайском районе. В них создадут 2515 мест, в том числе 1100 мест для детей ясельного возраста. Аналогичную сумму направили из краевого бюджета на строительство трех объектов и капитальный ремонт 41 дошкольного учреждения.