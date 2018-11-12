Жители барнаульского поселка готовы отдать свою землю под детский сад и школу

Жители пригородного микрорайона Сибирская долина нашли способ решить проблему с доставкой детей в школы и детские сады. Люди договорились о передаче части земли в поселке в муниципальную собственность. На этом участке можно будет построить учреждения для детей. С таким предложением жители обратились к мэру Барнаула Сергею Дугину.

Altapress.ru рассказывал о сложной ситуации в Сибирской долине. Больше сотни детей каждое утро пытаются попасть в маршрутку, чтобы уехать в школу, а некоторым приходится ходить пешком по федеральной трассе.

На жалобы родителей в мэрии отвечали, что не могут помочь. Школьный автобус поселку выделить нельзя из-за отсутствия нормальных дорог, а построить школу и детский сад негде: вся земля частная.

Жители Сибирской долины жаловались, писали петиции и в итоге нашли выход сами. По проекту в микрорайоне зарезервирована земля под школу и детский сад. Сейчас эти участки имеют вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство. Их собственники (11 человек) согласились отдать землю муниципалитету при условии, что там действительно построят социальные объекты для детей.

В Сибирской долине. altapress.ru

«Однако они не уверены, что после передачи в муниципальную собственность земельные участки не утратят свое целевое назначение», — пишут жители микрорайона главе администрации города Сергею Дугину. Люди просят мэра рассмотреть их обращение и дать им гарантии, что на данной земле действительно будут построены школа и детский сад.

Уже сейчас жители Сибирской долины «остро нуждаются» в этих социальных объектах. По данным на начало 2018 года, там проживало 843 ребенка, из них 582 дошкольного возраста и 261 — школьного.