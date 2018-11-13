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13 ноября
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Образование
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Томенко официально назначил нового министра образования Алтайского края

Максим Костенко с 13 ноября официально возглавил министерство образования и науки Алтайского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает официальный сайт региона.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова.

С 13 октября 43-летний Костенко значился исполняющим обязанности министра. Временный статус был связан с тем, что назначение надо было согласовать с федеральными министерствами.

До этого Костенко был ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), еще раньше занимал пост замначальника краевого управления соцзащиты.

Максим Костенко.
Максим Костенко.
nashinovosti. tv

Костенко сменил на посту министра Александра Жидких, который с 24 октября назначен проректором АлтГТУ по экономике и стратегическому развитию.

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