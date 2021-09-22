Алтайский медуниверситет наконец обрел ректора

В Алтайском государственном медицинском университете официально назначили ректора. Возглавила вуз Ирина Шереметьева, которая была в этой должности с приставкой и.о. Об этом на заседании правительства 22 сентября сообщил губернатор края Виктор Томенко.
Ирина Шереметьева.
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Ирина Шереметьева — доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории.
Ее избрали ректором еще в конце мая, но назначение прошло только сейчас.
Сама процедура выборов тянулась с 2019 года.
Предыдущий ректор Игорь Салдан покинул пост в ноябре 2019 года.