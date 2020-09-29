Алтайский министр образования благодарен Онищенко

Позицию министерства образования Алтайского края по поводу резонансной истории со школьными обедами и оснащением учреждений «никто не слышит», поэтому глава ведомства Максим Костенко решил провести прямой эфир в Instagram и прокомментировать ситуацию.

Он показал документ Роспотребнадзора, согласно которому Алтайский край был в списке готовых уже в апреле. Модернизировать столовые и кухни начали еще в 2018 году и делать это будут в несколько этапов.

По словам министра, разговор с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко был доброжелательный, а «Геннадий Григорьевич, как человек опытный и дальновидный», говорил про следующий этап, который включает в себя работу над качеством и разнообразием меню, модернизацию оборудование и так далее.

Также он заявил, что благодарен Геннадию Онищенко за замечания, которые тот сделал.

Ранее думец заявлял, что намерен засудить министерство образования и науки Алтайского края, но Костенко не уверен, что это действительно так.

«Беседа состоялась в очень дружелюбной обстановке. Я специально говорю об этом в прямом эфире. Он обозначил те проблемы, о которых сказал на селекторном совещании. И в адрес других регионов они также были, но почему-то написали только про Алтайский край. Геннадий Григорьевич, как человек опытный говорил про следующий этап продолжаем модернизировать оборудование. Я не уверен, что Геннадий Григорьевич говорил „засужу“, потому что мы беседовали в очень доброжелательной атмосфере», — цитирует Костенко «Политсибру».

Отвечая на один из вопросов в прямом эфире, Максим Костенко сказал: «Личный такой момент. За все эти дни я думал только лишь об одном — как хорошо, что не 1937 год».