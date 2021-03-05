Алтайский министр образования назвал вопиющей историю с червями в компоте

В министерстве отслеживают все обращения и жалобы родителей. По мнению Костенко, история со 123-ой школой «вопиющая».

«Мы взяли ее под четкий контроль и доведем до совершенно логичных обстоятельств. После праздников мы проведем совещание только по Барнаулу, потому что понимаем, что здесь больше школ и школьников. Но это не может быть оправданием для некачественных подходов к организации школьного питания и безопасности детей», — цитирует министра «Политсибру».