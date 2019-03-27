Алтайский министр образования рассказал о работе уволившейся из-за фото в купальнике учительницы

Оказавшаяся в центре скандала из-за снимка в купальнике жительница Барнаула Татьяна Кувшинникова всего год трудилась в должности учителя русского языка. Об этом и о ее возможной будущей работе рассказал РИА Новости краевой министр образования Максим Костенко.

Максим Костенко,

руководитель министерства образования Алтайского края:

Татьяна Кувшинникова проработала в школе № 13 учителем русского языка и литературы год. В прошлом году она работала учителем рисования в другой школе, а до этого много лет была дизайнером в коммерческой фирме.

Сейчас на страничке Татьяны в соцсети стоит объявление о том, что она рисует портреты по фотографиям на заказ.

Максим Костенко,

руководитель министерства образования Алтайского края:

После увольнения она видит себя так: преподавательскую функцию планирует сохранить, но только в художественном творчестве, ей ближе искусство, а не предметное содержание. Мы изучили ситуацию и предложили педагогу варианты — она подумает, насколько она готова работать: сейчас выходить, или через месяц, или с начала нового учебного года. Все будет в спокойном, рабочем порядке.

Сама Кувшинникова заявила что не хочет возвращаться на работу в общеобразовательную государственную школу даже после предложения министра Костенко подыскать для нее «достойные вакансии».

Татьяна Кувшинникова. Фото с личной страницы Татьяны Кувшинниковой «Вконтакте»

Напомним, что Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы из-за того, что кому-то из родителей не понравилось ее фото в купальнике. Женщина занимается моржеванием и выложила снимок на фоне льда в поддержку Универсиады. По этой причине у нее начались трения в коллективе, а ее сына, учившегося в этой же 13-й школе, якобы затравили. Татьяна решила уйти из этой школы.

Теперь Татьяну хочет поддержать Алтайский краевой союз организаций профсоюзов, который готов оказать учительнице юридическую помощь, пишет РИА Новости.

Иван Панов,

лидер алтайских профсоюзов:

Мы готовы поддержать Татьяну Кувшинникову вплоть до представления ее интересов в суде.

По мнению Панова, фото в спортивном купальнике не аморально и не дискредитирует Кувшинникову как педагога, а наоборот, служит примером здорового образа жизни.