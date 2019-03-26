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26 марта
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Жизнь

Уволенная барнаульская учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова сказала, что не хочет возвращаться на работу в общеобразовательную государственную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она рассказала корреспонденту радиостанции «Говорит Москва».

Татьяна Кувшинникова.
Татьяна Кувшинникова.
vk.com/tana80h

По словам Кувшинниковой, ей позвонили из министерства образования Алтайского края и предложили записаться на прием к главе ведомства Максиму Костенко.

«Я не знаю, что министр предложит, я еще не ходила к нему. Нужно записаться к нему на прием, я еще не записалась. В государственную общеобразовательную — не хочу», — сказала она. «Нет желания больше, тем более за копейки. Там 11−12 тысяч зарплата», — уточнила Кувшинникова.

Бывшая учительница русского языка и литературы пояснила изданию, что рассматривает работу в частной или художественной школе. Она добавила, что имеет художественное образование и пишет картины на заказ, рассказывает Lenta.ru.

Ранее Костенко отметил, что не видит ничего предосудительного в опубликованных учительницей фотографиях и пообещал предложить ей «достойные вакансии».

Татьяна Кувшинникова.
Татьяна Кувшинникова.
Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой в vk.com/tana80h

Бывшей учительнице школы № 13 Барнаула Татьяне Кувшинниковой, много лет занимавшейся зимним плаванием, дважды пришлось написать заявление об увольнении после скандала из-за фото в спортивном купальнике и на фоне зимы.

Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников директрисе. Многие родители поддержали педагога, но, по ее словам, были созданы такие условия, которые вынудили ее уволиться.

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