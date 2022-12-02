2 декабря
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Образование

Алтайский вуз будет начинать неделю с распева гимна России

Алтайский педагогический университет будет начинать неделю с исполнения гимна России. Об этом сообщает «Катунь 24».

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Студенты АлтГПУ будут по понедельникам исполнять гимн России. А также участвовать в беседах в формате «разговоров о важном». Для этого им нужyо будет скопировать готовый QR-код.

Они смогут присоединиться к беседам в очном и дистанционном формате. Первый «разговор о важном» пройдет 5 декабря и будет посвящен Дню добровольца.

Такой формат впервые стартовал в школах России с 5 сентября 2022 года. Инициативу решили реализовать и для будущих педагогов.

Ранее корреспондент altapress.ru побывал на одном подобном уроке.

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