Алтайский вуз будет начинать неделю с распева гимна России

Алтайский педагогический университет будет начинать неделю с исполнения гимна России. Об этом сообщает « Катунь 24 ».

Студенты АлтГПУ будут по понедельникам исполнять гимн России. А также участвовать в беседах в формате «разговоров о важном». Для этого им нужyо будет скопировать готовый QR-код.

Они смогут присоединиться к беседам в очном и дистанционном формате. Первый «разговор о важном» пройдет 5 декабря и будет посвящен Дню добровольца.

Такой формат впервые стартовал в школах России с 5 сентября 2022 года. Инициативу решили реализовать и для будущих педагогов.

Ранее корреспондент altapress.ru побывал на одном подобном уроке.