Алтайский вуз «десантирует» ученых в села

Алтайский политех бесплатно отправит своих ученых в любую школу Алтайского края. Вуз запустил проект «Пригласи ученого АлтГТУ».

Школам Барнаула и Алтайского края предлагают выбрать тему и преподавателя из представленного списка и пригласить его на занятие, сообщила пресс-служба вуза.

В списке 51 преподаватель. Они готовы провести лекции и практические занятия со школьниками по физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам и другим дисциплинам.

Особый интерес могут вызвать практические занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий, отмечают в вузе.

«От сельских школ мы тоже ждем заявки. Для них мы организуем научные десанты ученых», — подчеркнул декан факультета довузовской подготовки Николай Белоусов.

Занятия не оплачиваются.

Ранее сообщалось, что студенты из-за рубежа будут учиться в вузах Алтайского края удаленно до открытия границ.