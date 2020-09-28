Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Алтайский вуз «десантирует» ученых в села

Алтайский политех бесплатно отправит своих ученых в любую школу Алтайского края. Вуз запустил проект «Пригласи ученого АлтГТУ».

Наука, образование.
Наука, образование.
CC0

Школам Барнаула и Алтайского края предлагают выбрать тему и преподавателя из представленного списка и пригласить его на занятие, сообщила пресс-служба вуза.

В списке 51 преподаватель. Они готовы провести лекции и практические занятия со школьниками по физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам и другим дисциплинам.

Особый интерес могут вызвать практические занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий, отмечают в вузе.

«От сельских школ мы тоже ждем заявки. Для них мы организуем научные десанты ученых», — подчеркнул декан факультета довузовской подготовки Николай Белоусов.

Занятия не оплачиваются.

Ранее сообщалось, что студенты из-за рубежа будут учиться в вузах Алтайского края удаленно до открытия границ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость