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Образование

АлтГУ покинул рейтинг лучших вузов мира

По версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds в рейтинг лучших вузов мира вошло 25 российских учебных заведений, пишет ТАСС. Это на два меньше, чем в прошлом рейтинге. Список покинули Сибирский федеральный университет и Алтайский государственный университет.

Корпус АлтГУ.
Корпус АлтГУ.
altapress.ru

По словам регионального директора QS Зои Зайцевой, у обоих университетов причина непопадания в топ-1000 проста — более низкие результаты по репутационным оценкам и отсутствие изменений в индексе цитирования, который у них изначально был не очень высокий.

QS составляет рейтинг по шести критериям. Среди них академическая репутация, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Первым среди российских вузов назвали Московский государственный университет им. Ломоносова. Он занял 84 место. Следующим оказался Новосибирский государственный университет, который занял 231 строчку в списке. За ним следует Санкт-Петербургский государственный университет — 234 позиция.

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