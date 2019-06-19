АлтГУ покинул рейтинг лучших вузов мира

По версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds в рейтинг лучших вузов мира вошло 25 российских учебных заведений, пишет ТАСС. Это на два меньше, чем в прошлом рейтинге. Список покинули Сибирский федеральный университет и Алтайский государственный университет.