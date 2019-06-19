АлтГУ покинул рейтинг лучших вузов мира

По словам регионального директора QS Зои Зайцевой, у обоих университетов причина непопадания в топ-1000 проста — более низкие результаты по репутационным оценкам и отсутствие изменений в индексе цитирования, который у них изначально был не очень высокий.
QS составляет рейтинг по шести критериям. Среди них академическая репутация, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.
Первым среди российских вузов назвали Московский государственный университет им. Ломоносова. Он занял 84 место. Следующим оказался Новосибирский государственный университет, который занял 231 строчку в списке. За ним следует Санкт-Петербургский государственный университет — 234 позиция.