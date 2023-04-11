В мае 2023 года Алтайский государственный университет отмечает 50-летие. Уже известна полная программа юбилейных мероприятий, которые пройдут с 22 по 26 мая.

АлтГУ приглашает первых выпускников на большую встречу. Юбилейные мероприятия пройдут с 22 по 26 мая.

АлтГУ чтит свои традиции. Особое внимание на праздничной неделе будет уделено первым выпускникам вуза — тем, кто учился в Алтайском государственном университете с 1973-го по 1978-й годы.

25 мая (четверг) в 11.00 в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66) состоится большая встреча первых выпускников «С нас началась история».

Руководство университета уже рассылает приглашения первым выпускника, где сказано: «Дорогие выпускники Алтайского государственного университета. Вы, его первые студенты, вместе с руководителями и педагогами, начиная с нуля, заложили прочную основу классического образования и стали создателями добрых традиций. Первые стройотряды, научное общество, студенческие клубы, спортивные команды — все это и многое другое, начатое вами, подхвачено и развито последующими поколениями студентов вуза. Вы — стали настоящими профессионалами в своем деле, обеспечив престиж диплома АлтГУ и высоко подняв планку университетского образования».

На встрече «С нас началась история» каждый выпускник сможет вспомнить славные студенческие годы, своих друзей и педагогов, окунуться в атмосферу юности. Но и, конечно, посмотреть, как возмужал университет, как АлтГУ развивается сегодня.

Добавим, 7 апреля в Алтайском государственном университете состоялось совещание, посвященное предстоящему юбилею вуза. Мероприятия прошло под председательством ректора АлтГУ Сергея Бочарова и заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко.

Участники рабочей группы по подготовке к 50-летию АлтГУ еженедельно проводят совещания, в этот раз в рабочей встрече принял участие заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Юбилей одного из крупнейших вузов Алтайского края — важное событие и не может остаться без внимания руководства региона, — подчеркнул Степапенко.

На совещании обсуждался ход подготовки основных юбилейных мероприятий с 22 по 26 мая. Ректор подробно остановился на каждом дне праздничной программы, попросил коллег тщательно проработать сценарий.

Многие мероприятия, посвященные 50-летию АлтГУ, уже широко анонсируются в СМИ, на сайте и соцсетях Алтайского госуниверситета. Это и торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ Василия Ивановича Неверова, (22 мая) и презентация юбилейных и исторических изданий АлтГУ (23 мая), и праздничная программа «Планета Университет» в «Титов-Арене» Барнаула (26 мая), и другие.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко положительно отметил и еще одно интересное событие: 24 мая в АлтГУ состоится выпуск и погашение юбилейной почтовой марки, посвященной 50-летию АлтГУ.